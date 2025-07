LeBron James mängib Lakersi särgis ka tuleval hooajal

NBA kõigi aegade resultatiivseim mängija LeBron James kinnitas, et naaseb oma karjääri 23. NBA-hooajaks. 40-aastasel Jamesil oli lepingus klausel, mis võimaldas tal oma soovil järgmiseks hooajaks Lakersisse naasta. Klausli tähtaeg oli 29. juunil ja samal päeval teatas James, et rakendab seda. Tema tuleva hooajaks palganumbriks on 52,6 miljonit USA dollarit.

"LeBron tahab võidelda meistritiitli eest," ütles tema agent Rich Paul ESPN-ile. "Ta teab, et Lakers valmistub vaikselt tulevikuks. Ta mõistab, kui keeruline on praegu võita ja samal ajal tulevikuks valmistuda. Ta soovib, et iga järelejäänud hooaeg loeks, ning Lakers mõistab seda, toetab teda ja tahab tema jaoks parimat."

James ja Lakers jõudsid kevadel play-off'i, kus alistusid läänekonverentsi esimeses ringis mängudega üks-neli Minnesota Timberwolvesile.

Lakersi linnarivaal Clippers sõlmis uue kahe-aastase lepingu 2018. aastal liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud James Hardeniga. 35-aastane tagamängija teenib uue kontrahtiga 81,5 miljonit dollarit. Lisaks meelitas Clippers enda ridadesse seni Milwaukee Bucksi hingekirja kuulunud Brook Lopeze. Kogenud tsenter allkirjastas kahe aasta pikkuse ja 18 miljonit dollari suuruse lepingu.

Tunamullu NBA meistriks kroonitud Denver Nuggets jõudis vahetustehingus kokkuleppele Brooklyn Netsiga, loovutades Michael Porter Jr.-i ja 2032. aasta draft'i esimese ringi valiku. Vastutasuks saadi Netsilt tänavu läbimurdehooaja teinud Cameron Johnson. "Olen väga elevil! Ma saan võimaluse mängida ühes liiga parimas meeskonnas. Mida rohkemat võiks tahta?", rõõmustas Johnson.

Memphis Grizzlies premeeris 2023. aastal liiga parimaks kaitsjaks valitud Jaren Jackson Jr.-it uue viie aasta pikkuse lepinguga, mis on väärt 240 miljonit dollarit. Samuti sõlmiti lepingud hispaanlase Santi Aldama (3 aastat/52,5 miljonit) ja kaugvisete spetsialisti Ty Jerome'iga (3 aastat/28 miljonit).

Veel tehinguid:

Atlanta Hawks - Nickeil Alexander-Walker (4 aastat/62 miljonit), Luke Kennard (1 aasta/11 miljonit).

Milwaukee Bucks - Kevin Porter Jr. (2 aastat/11 miljonit), Gary Trent Jr. (2 aastat/7,5 miljonit), Taurean Prince (2 aastat/7,1 miljonit), Bobby Portis (3 aastat/44 miljonit).

San Antonio Spurs - Luke Kornet (4 aastat/41 miljonit).

Detroit Pistons - Caris LeVert (2 aastat/29 miljonit), Paul Reed (2 aastat/11 miljonit).

Houston Rockets - Clint Capela (3 aastat/21,5 miljonit), Dorian Finney-Smith (4 aastat/53 miljonit).

Chicago Bulls - Tre Jones (3 aastat/24 miljonit).

New Orleans Pelicans - Kevin Looney (2 aastat/16 miljonit).

Dallas Mavericks - De'Angelo Russell (2 aastat/13 miljonit).

Minnesota Timberwolves - Julius Randle (3 aastat/100 miljonit), Naz Reid (5 aastat/125 miljonit).