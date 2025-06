Fääri saarte käsipallinoored võitsid riigi ajaloo esimese MM-medali

Pronksimatšis said Fääri saared tasavägises heitluses 27:26 (12:12) jagu tugevast käsipallimaast Rootsist. Võitjate parimana viskas Oli Mittun üheksa väravat, rootslaste ridades sai Axel Mansson kirja kümme väravat.

Lisaks sellele, et Fääri saared võitsid enda pisikese riigi kõigi aegade esimese käsipalli MM-medali, sai neist ka väikseim rahvus, mis on kunagi käsipalli MM-medali võitnud. Fääri saartel on veidi alla 55 000 elaniku.

Finaalmatšis alistas Taani 29:26 (14:10) Portugali, triumfeerides neljandat korda juunioride MM-il. Viimasest kullast oli aga 20 aastat möödas, varasemad võidud saadi 1997., 1999. ja 2005. aastal.

Taani ridades viskas Frederik Emil Pedersen finaalis üheksa väravat, Portugali parim oli Ricardo Brandao kuue väravaga.