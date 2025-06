U-17 noormehed lõpetasid Balti turniiri kaotusega

Soome asus mängu juhtima juba üheksandal minutil, kui külalised kasutasid Eesti söödueksimuse hästi ära ning palli lükkas väravasse Viljami Valkelahti. Esimese poolaja lõpus oli kahel korral täpne Jay De Nascimento ning vaheajale läks kodumeeskond juba 0:3 kaotusseisus, vahendab jalgpall.ee.

Teist poolaega alustasid eestlased teravalt ning 51. minutil realiseeris Kert Tomingas kiirrünnaku. Möödus kõigest kaheksa minutit, kui Toivo Koivuranta tegi seisuks juba 4:1. 75. minutil kasutas Aston Visse ära soomlaste eksimuse ning vähendas vahe kahele väravale. Viimane sõna jäi siiski Soome koondislase Dion Zaberxha nimele, kes skooris 89. minutil.

Eesti lõpetas turniiri kolme kaotuse ja neljanda kohaga: avamängus jäädi 1:2 alla Leedule ning seejärel kaotati 2:4 Lätile. Turniiri võitis täiseduga Läti, kes alistas pühapäeva hommikul 5:4 Leedu.

"Soome poisid on praegu meist ees – mängivad hästi," ütles Eesti peatreener Marko Pärnpuu mängujärgses intervjuus. "Ootasin tänasest kindlasti kõige raskemat mängu ja selle me saime. Mängus püsimiseks oleksime pidanud tegema maksimaalselt hea esituse, aga kahjuks eksisime sellistes kohtades ja selliste kokkulepete vastu, mis enne mängu olid tehtud. Nii on raske mängus püsida. Soomlased väärisid võitu ja olid paremad, aga oleme ennegi selliste võistkondadega tulemusi saanud, kes meist nii-öelda paberil paremad on. Täna tegime liiga palju vigu, et mängus püsida."

Kuidas võtab Pärnpuu kogu turniiri kokku? "Täna ei saanud meil kaks võtmemängijat alustada ja oli näha, et sellised asjad mõjutavad meid. Täna saime oma mängu eest selle, mida olime väärt. Kahes esimeses kohtumises mängisime hästi ja oleks paremal päeval võinud tulemused ümber pöörata. Aga järeldus on see, et mänguliselt läksime paremaks, kuid tulemused on ikkagi kehvad. Meile lüüakse liiga palju väravaid ja nii on väga keeruline. Kaitsetöö all pean silmas kogu meeskonda, pinki, ennast ja kõiki. Peame kõik saama paremini. See on hästi, et lõime turniiril viis väravat, aga kui laseme nii palju rohkem endale lüüa, siis pole sellest suurt kasu."