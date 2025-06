Tänak viimasest katsest: ma ei olnud kindel, kas finišisse üldse jõuame

"See oli uskumatult nõudlik ralli – karmid teed, kuumalaine ja ülipikad võistluspäevad. Tõeline väljakutse. Laupäeva hommikust alates suutsime tempot kontrollida. Tundsin end autos väga hästi, minu auto sai rasketes tingimustes kenasti hakkama. Teadsime, et rehvipurunemised on kerged tulema, seega pidime olema ettevaatlikud," rääkis Tänak ralli järel.

Punktikatsel pidi Tänak ootamatult rinda pistma tõrkuva käigukastiga. "Ausalt öeldes olin väga mures. Kolmas käik hakkas järsku lärmi tegema. Sain kohe aru, et see läks katki. Natukene aega olid teised käigud korras, kuid peagi hakkas kogu käigukast lärmi tegema ning siis ma ei olnud enam kindel, kas finišisse üldse jõuame. Viimane katse valmistas liiga hullu stressi," tõdes ta.

Autoralli MM-sari jätkub juuli keskel, kui 17.-20. juulil sõidetakse Rally Estonia.