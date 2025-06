Tänak: meil ei ole veel ühtegi punkti kirjas

Tänak võitis laupäeval kuuest kiiruskatsest viis ning astus suure sammu oma esimese rallivõidu suunas pärast eelmise aasta oktoobrikuus toimunud Kesk-Euroopa MM-rallit.

"Meil oli täna üsna hea päev. Pärastlõuna läks pisut paremini kui ootasin, sest rajal oli vähem lahtiseid kive ja [auto] oli stabiilsem. Sõitsin omas rütmis, võib-olla viimasel katsel võtsin veidi rahulikumalt, aga ega ma liiga palju tagasi ei hoidnud. Selle katse lõpp oli päris keeruline, sest kruusatolm segas nähtavust," rääkis Tänak.

Milline on Tänaku plaan pühapäevaks? "Selge see, et meil ei ole veel ühtegi punkti kirjas. Homsed katsed on korralikud – üks pikk katse (Smokovo; 26,16 km), mis on kõigi jaoks uus, ning teine on Tarzan (23,37 km), mis on alati paras katsumus. Suur töö ootab ees."

Tänakule järgnevad kokkuvõttes Sebastien Ogier (Toyota; +43,6) ja tiimikaaslane Adrien Fourmaux (+2.08,0). Pühapäevane võistluspäev algab kell 8.03, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.