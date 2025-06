Õunapuu kübaratrikk aitas Nõmme Unitedil esikohta kindlustada

Kolm Nõmme väravat lõi laupäeval Egert Õunapuu, kes sahistas külalismeeskonna võrku 26. minutil penaltist ning siis ka 34. ja 48. minutil.

Kodumeeskonna neljanda värava eest hoolitses Ricky Chanda 85. minutil samuti penaltist, Elva ainus tabamus kanti kaks minutit enne avapoolaja lõppu 11 meetri karistuslöögi realiseerinud Mauris Villemsi nimele.

Suure Premium liiga kogemustepagasiga - näiteks mängivad meeskonnas nii Andre Frolov kui Zakaria Beglarišvili - Nõmme on esiliigas 16 mängust võitnud 13 ning on 40 punktiga tabeliliidriks. Teisel kohal oleval Viimsil on 35, Elval kolmandana 32 punkti.