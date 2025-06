Pais - Ausman said Kielis sõiduvõidu ja tulid kokkuvõttes 15. kohale

Seejuures tulid Pais - Ausman teises sõidus koguni esikohale. "Regati teises sõidus suutsime hoida juba esimesest märgist saati liidripositsiooni – see polnud lihtne, tuul oli väga muutlik ning pulss oli tavapärasest märgatavalt kõrgem," andsid sportlased Puri.ee vahendusel teada.

"Hea esimese päeva järel asusime regatti juhtima ja kandsime järgmisel päeval elus esimest korda kollaseid liidrisärke. Siiski oli sõidetud ainult kaks sõitu ning keerulistes oludes ootas veel vähemalt kolm päeva ees."

Veel kahel korral teenisid Pais - Ausman neljanda koha ja viimasel päeval lisandus veel viies koht. "Võib öelda, et stardid – oli nii väga häid starte kui ka starte skaala teises otsas," jätkasid Pais - Ausman.

"Teisi kimbutasime oma hea kiirusega. Lisaks suutsime viimasel päeval, kui puhus 20-25 (kohati isegi 35) sõlme tuult, mõlemad sõidud läbida ujumiseta ning regati lõpuks jäi ka paat ühte tükki."

Kokkuvõttes tähendas see seega 15. kohta. "Nii Kielis kui EM-il näitasime, et ka eestlastega tuleb hakata arvestama suuremate koondisesüsteemidega mereriikide kõrval. Arenguruumi on veel kindlasti," lisasid eestlannad.

"Väikesed punktivahed näitavad, et iga sõit on oluline ning vana hea tõdemus, et tähtedeta tulemused võivad olla veidi teised, kehtib jätkuvalt. Sellest hoolimata ei tasu oleks-poleksitesse liialt kinni jääda."

Naiskond kuulub Eesti Purjetamise Liidu olümpiaprojekti "Noored talendid olümpiale", mille eesmärk on toetada Eesti noorte purjetajate arengut teel 2028. aasta suveolümpiale Los Angeleses.