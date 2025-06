Zaitsev normi täitmisest: see oli karjääri säravaim hetk

Zaitsev ujus 50 meetri liblikujumises aja 23,33. Selle ajaga lunastas ta endale pileti juuli lõpus algavale MM-ile Singapuris.

Veebruari alguses õlaoperatsioonil käinud ja maikuus vigastuspausi lõpetanud Eesti rekordimees on tänavu juba mitmel korral väga lähedal sellele normatiivile olnud. Londonis sai ta kirja 23,50 ja 23,51. Juuni keskel peetud Eesti meistrivõistlustel peatus stopper 23,65 ja 23,67 peal, vahendab Priitswim.com.

Soome meistrivõistlused algasid Zaitsevi jaoks eelringide ujumisega, kus ta sai kirja Eesti kõigi aegade kümnenda tulemuse 23,44. Nii kiiret basseinipikkust ei ole ta ujunud alates 2023. aastast.



Õhtuses finaalis oli Zaitsevil varuks veel üks käik ning ta põrutas aja 23,33, mis jääb vaid seitsme sajandiku kaugusele tema enda poolt 2019. aastal ujutud rahvusrekordist.

"Finaalis oli ujumine võrreldes hommikuga sama," rääkis alates sügisest Toni Meijeli käe all harjutav sprinter. "Sain paremaks veealuse väljumise, tulin piiri peal välja ja seega klappis ka finiš."

Vaatamata asjaolule, et Zaitsev on enda karjääri jooksul ujunud mitmeid kordi lühiraja EM-i kui ka MM-i finaalis ja murdnud tavabasseini maailmameistrivõistlustel poolfinaali, siis tunnistab ta, et Helsingi ujumine oli tema karjääri säravaim hetk.

"Peale ujumist helistasin isale ja puhkesin nutma, see oli väga emotsionaalne hetk. See oli eneseületus ja karjääri säravaim hetk, sest on olnud raske poolaasta. Operatsioonist taastumine, pere ülal hoidmine ja muud töö asjad. Teadsin, et ei ole veel piisavalt heas vormis ja selleks, et normatiiv alistuks pidi kõik klappima," rääkis Zaitsev, kes sõidab enda karjääri viiendale MM-ile.

Küsimusele, et mis on Danieli aidanud nii lühikese aja jooksul peale operatsiooni taas parimate päevade tasemele vastas ta lühidalt ja konkreetselt: "Pühendumus alale, mida armastan!"