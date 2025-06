Jamaicalane tegi viimase kümne aasta maailma kiireima sprindi

0,8-sekundilise taganttuule toel staadionisirge läbinud Thompson püstitas ühtlasi maailma viimase kümne aasta kõige parema tulemuse. Oma mullu kodustel meistrivõistlustel püstitatud senist isiklikku rekordit edestas ta kahe sajandikuga.

Kishane Thompson storms to a PB & World Lead of 9.75s (0.8) to win the Jamaican 100m title!



Now 6th fastest man all-time!!!



Oblique Seville 9.83

Ackeem Blake 9.88 pic.twitter.com/v5J8s6CDIy