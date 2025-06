Eesti sai takistuskrossi tiitlivõistluse korraldusõiguse

Eestis toimuvaid võistlusi korraldab MTÜ Seiklushunt koostöös Eesti Takistuskrossi Liiduga. Lisaks tiitlivõistlustele toimuvad ka rahvavõistlused, millest saavad osa kõik soovijad nii kodumaalt kui ka välismaalt.

"See on suure unistuse täitumine," sõnab MTÜ Seiklushundi eestvedaja ja EM-i peakorraldaja Arvi Anton. "Ääretult suur privileeg, et meile usaldati korraldusõigus. See on oluline samm meie väikesele kogukonnale ning suur rõõm on tutvustada Eestit ligi tuhandele välismaalasele!"

Takistuskross (OCR) on ala, kus osaleja peab etteantud distantsil ületama erinevaid takistusi ja füüsilisi ülesandeid. Distantsid varieeruvad sõltuvalt võistlusest. Euroopa meistrivõistluse kavas on 100 m, 3 km ja 15 km.

Kümnendat juubelit tähistav takistuskrossi EM toimub hetkel Portugalis, kus võtavad osa ka Eesti sportlased. Varasemalt on tiitlivõistlusi peetud Itaalias, Ungaris, Poolas, Taanis ja Hollandis.