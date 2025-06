Filipiinide tennisist tegi Eastbourne'i turniiril ajalugu

Maailma edetabelis 74. kohal olev Eala võitis tasavägise esimese seti, kuid teises setis kaotas ta viis geimi järjest. Kolmandas setis suutis ta prantslanna servi murda ning 5:3 juhtima minna. Eala suutis ka enda servi hoida ning nii pääses ta laupäeval toimuvasse finaali.

"Ma olen üliõnnelik, sest see oli raske mäng, kus oli palju raskeid hetki," ütles emotsionaalne Eala. "See oli raske nii füüsiliselt kui ka vaimselt, sest ta on sitke mängija, kes tuli kvalifikatsioonist," lisas ta.

Finaalis kohtub ta Maya Jointiga (WTA 51.), kes alistas Anastasia Pavljutšenkova (WTA 53.) 7:5, 6:3.