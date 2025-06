Rauno Nurger pikendas Tartu Ülikooliga lepingut

Lõppenud hooajal Eesti meistrivõistlustel hõbeda saanud Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallivõistkond teatas, et keskmängija Rauno Nurger jätkab meeskonnas ka järgmisel hooajal.

Nurgeri sõnul sündis otsus Tartus jätkata kiiresti. "Klubi ajas asju väga professionaalselt. Otsuse tegi veel lihtsamaks asjaolu, et omad poisid [Karl Johan] Lips ja [Martin] Paasoja on ka tagasi ja nälg kulla järele on suurem kui eales varem," vahendab klubi koduleht Nurgeri sõnu.

"Mainimata ei saa jätta ka fänne, kellega seadsime play-off'is spordihoone uusi publikurekordeid. Loodan, et suudame sel hooajal lati veel kõrgemale tõsta!" lisas 208 sentimeetri pikkune keskmängija.

Eesti-Läti korvpalliliigas kogus 31-aastane Nurger möödunud hooajal keskmiselt 6,5 punkti ja 3,4 lauapalli mängu kohta, Eesti meistriliigas olid tema näitajad 7,7 punkti ja 2,7 lauapalli mängus.

Pärast ülikoolikarjääri Wichita State'i meeskonnas tegi Nurger kaks hooaega Hispaania esiliigas Levite Huesca ning Rio Breogani eest. Seejärel tuli ta hooagadeks 2020/21 ja 2021/22 tagasi Eestisse ja mängis BC Kalev/Cramos. Hooajal 2022/23 läks ta tagasi Hispaania esiliigasse Gipuzkoa Basketi meeskonda.

Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonnal on lisaks Nurgerile kehtivad lepingud olemas tagamängija Martin Paasoja ja ääremängija Karl Johan Lipsuga. Meeskonna peatreener on Aivar Kuusmaa ja abitreener Toomas Kandimaa.