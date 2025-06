Nädalavahetusel toimub Ida-Virumaa suurim jooksu- ja liikumissündmus

28. ja 29. juunil toimuv Ida-Virumaa populaarseim rahvaspordisündmus meelitab kohale osalejaid Narvast, mujalt Virumaalt, üle terve Eesti ning välismaaltki.

Narva Linna Jooksu kahepäevane programm algab laupäeval, 28. juunil kell 17 Äkkeküla spordikeskuses esmakordselt kavas oleva miilijooksuga, kus harrastusjooksjatel on hea võimalus end võrrelda Eesti paremate jooksjatega, kes asuvad püüdma maantemiili Eesti rekordeid.

Ühe miili (1609 meetrit) pikkusel distantsil tuleb naistest peafavoriidina starti laskesuusakoondislane Tuuli Tomingas, kes on ka maanteemiili Eesti rekordiomanik ajaga 5.09,13. Temaga konkureerib arvukatel rahvajooksudel edukalt esinenud Helen Bell, kes on staadionil peetavas miilijooksus alistanud ka viie minuti piiri (4.54,05) nagu Tomingaski (4.56,80). Miilijooksu absoluutne Eesti rekord (4.36,36) on aastast 2017 Liina Tšernovi nimel.

Meestest asuvad Narva Linna Jooksu avadistantsi auhinnalisi kohti noolima Eesti keskmaajooksu paremikku kuuluvad Olavi Allase ja Deniss Salmijanov, laskesuusatreener Indrek Tobreluts ning maratoonarid Leonid Latsepov ja Roman Fosti. Eesti rekordi maanteemiilis püstitas Deniss Šalkauskas tänavu varakevade Portugalis, kui läbis 1609 meetrit ajaga 4.13,4. Staadionil joostud absoluutne miilijooksu Eesti rekord (3.59,74) on Tiidrek Nurme nimel juba 14 aastat.

Meeste ja naiste esiviisikut autasustatakse rahalise preemia ja karikaga. Lisaboonusena antakse välja rahaline preemia kõigile, kes ületavad kehtiva maanteemiili Eesti rekordi.

Pühapäeval, 29. juunil kogunevad Narva Linna Jooksust osavõtjad jõeäärsele Joaoru puhkealale, kus kell 11 on kavas viie kilomeetri pikkune distants ning kell 12 starditakse kümnekilomeetrisele rajale. Osalema tulevad nii arvukad jooksuharrastajad kui tervisekõndijad.

Kreenholmi linnaosa ja põnevaid linnatänavaid läbival 10 km distantsil on meestest eeldatavateks favoriitideks Leonid Latsepov ja Olavi Allase ning talisportlased Raido Ränkel ja Karel Tammjärv. Naistest konkureerivad kõrgete kohtade nimel Helen Bell, Anni Kingsepp, Kadri Veske, Evelin Kisand, Hannagret Luks ja mitmed teised.

Narva vanalinna tänavatel ja kaunil jõeäärsel promenaadil kulgeval viiekilomeetrisel rajal on nimekamad startijad meestest Roman Fosti ja naistest Hillevi Velba.

Joaoru saarel algavad pühapäeva hommikul kell 10 Limpa Lastejooksud erinevas vanuses lastele, millest osavõtt on kõigile tasuta.

Samal nädalavahetusel toimub ka Narva linna päevade ning ESTO 2025 rikkalik kultuuriprogramm. Laupäeval astuvad Narva linnuse hoovis üles Ivo Linna ja Supernova ning Stefan koos bändiga. Avatud on toidu- ja kästitöölaat, toimub kunstnikupäev ja seebikarbiralli, Vaba Laval etendub ESTO teater ja avatud on ESTO salakõrts. Pühapäeval saabub tänavuse üldlaulupeo tuli Narva, millele järgneb suurejooneline ESTO laulupidu ja rahvapidu linnuse läänehoovis.