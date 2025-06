VAATA OTSE | Kalju jahib Pärnus tabeli teist kohta

Pärnul on selja taga korralik kuu, mille jooksul alistati nii Tartu Tammeka, Kuressaare kui Tallinna Kalev ja viigistati tiitlikaitsja Levadiaga. Eelmisel nädalal toimunud liigamängus tuli aga tunnistada Paide 2:1 paremust, sealjuures tuleb pärnakatel reedel hakkama saada ilma ühe põhimehe Henri Väljata, kes sai Paide vastu kaks kollast kaarti.

Kalju alustas suve kolme järjestikuse võiduga Kalevi, Narva Transi ja Harju Laagri üle, aga kaotas nädala eest Levadiale 1:3. Tabelis on Kalju liidrina jätkava Levadia (41 punkti) ja Flora (38) järel 37 punktiga kolmandal kohal, Flora mängib oma 19. vooru kohtumise Kalevi vastu pühapäeval. Vaprus on 21 punktiga kindlalt kuues: nende ees oleval Transil on 31 ja järel oleval Tammekal 16 punkti.

"Pärnus toimuv mäng toimub suure hulga pealtvaatajate ees, mis annab erilise tunde. Oleme otsustanud oma fännidele pärast viimast pettumust valmistavat mängu rõõmu valmistada," kommenteeris jalgpalliliidu vahendusel Kalju treener Erik Steinberg.

Premium liiga raames suutis Vaprus viimati Kalju alistada 2021. aasta aprillis, viimased kuus mängu on lõppenud Tallinna klubi võiduga.