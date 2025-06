Tänak - Järveoja osalevad järgmisel nädalal Lõuna-Eesti rallil

Antsla, Rõuge ja Võru valla teedel sõidetav võistlus on hooaja neljandaks etapiks klassidele EMV1 – EMV8 ja Estonian Junior Challenge. Hooaja kolmas etapp ootab ees klasse EMV GAZ, EMV Lada ja Läti autoralli meistrivõistlustel osalejaid.

Lisaks on Võrumaal stardis ka Eesti noorteralli meistrivõistluste ja sprintralli Eesti karikavõistluste kolmanda etapi võistlejad. Hooaja esimesele Eestis sõidetavale kruusarallile registreerus kokku 78 võistluspaari nii Eestist kui ka väljast.

"Hea meel on näha, et Lõuna-Eesti ralli on peale väikest pausi tagasi kalendris. Meie jaoks saab see võistlus olema eelkõige ettevalmistuseks koduseks MM-etapiks ja heaks üleminekuks aeglastelt teedelt kiiretele," sõnas Ott Tänak pressiteate vahendusel.

"Võru ja Haanja ümbruse katsed on alati väga nauditavad olnud ning usun, et vaatemängu ja elamusi jagub ka pealtvaatajatele. Kohtume kõigiga juba järgmisel nädalavahetusel Haanjas!"

Lisaks Tänak / Järveojale on EMV1 arvestuses Lõuna-Eesti rallil numbri all 1 startimas Egon Kaur / Ermo Veltson (Ford Fiesta Proto) ja hooaja esimese Eesti meistrivõistluste stardi teeb tänavuse Dakari rallil 12. koha mees Urvo Männama, kelle Škoda Fabia Proto kõrval võtab koha sisse Hardi Kaljurand.

EMV2 arvestuses on Võrumaa teedele startimas viis Rally2 autodega võistlevat ekipaaži, kelle hulgas ka punktitabeli liidrid Kaspar Kasari / Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally 2).

Kui EMV3 klassi ainsat startijad on Esmar-Arnold Unt / Arro Vahtra (Ford Fiesta Rally3), siis esiveoliste klassis EMV4 on starti tulemas kaks võistluspaari, kelle hulgas ta punktitabeli hooaja esimene Hugo Arendi, kelle Ford Fiesta Rally4 auto kõrval on sel korral istumas möödunud nädalavahetusel Jaspar Vaheriga Itaalias International Rally Cup sarjas klassivõidu võtnud Rait Jansen.

EMV5 klassis on hooaja neljandal etapil starti tulemas 10 võistluspaari, kellest esimesena saavad numbri all 4 rajale Emīls Blūms / Didzis Eglītis (Mitsubishi Lancer Evo IX) ja kohe nende järel Eesti meistrivõistluste liidrid Allan Popov / Aleksander Prõttšikov (Mitsubishi Lancer Evo X). Ligi nelja aastase pausi järel on rallirajale naasmas 2018. aasta Lõuna-Eesti ralli võitjad Ranno Bundsen / Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo X).

Tänavuse Lõuna-Eesti ralli kõige suurema osalejate arvuga võistlusklass saab olema EMV6, kus registreerus 16 võistluspaari. Klassi liidritena stardivad Võrumaal leedukad Martynas Samsonas / Ervinas Snitkas (BMW M3), kelle punktiedu Markus Tammoja / Karol Pert (BMW M3) ees on hooaja neljanda etapi eel täpselt 10 punkti.

EMV7 klassis on lisaks meistrivõistluste liidritele Joonas Palmisto / Jan Nõlvakule (VW Golf 2) startimas 11 võistluspaari ja klassis EMV8 lähevad punkte püüdma kaks võistluspaari, kellest esimesena saavad rajale Kerli Vilu / Hendrik Klausson (Ford Fiesta R2).

EMV Lada klassis on kolmandat korda sel hooajal punktide eest heitlusse asumas kuus ekipaaži, kelle hulgas ka klassi liidrid Rauno Plado / Marko Kaasik (Lada VFTS). Veoautode klassis EMV GAZ on lisaks punktitabeli esimestele Heigo Ojasaar / Keir Järvsaar (GAZ 51) võistlustulle minemas seitse GAZ autodel võistlevat võistluspaari.

"Mul on korraldajana ülihea meel, et Ott ja Martin valisid taaskord just Lõuna-Eesti ralli selleks, et tulla koju sõitma ja nii saavad nad kodus sel aastal sõita kaks rallit. Maailmameistrite osalemine kodusel etapil näitab ka seda, et Eesti kohalike meistrivõistluste etappide korraldustase on endiselt hea," sõnas Lõuna-Eesti ralli võistluse juht Gabriel Müürsepp.

"Uuendusena proovime Eesti meistrivõistlustel ära virtuaalšikaani ja samuti selle, et prindime võimalikult vähe võistlusega seotud materjale. See tähendab näiteks, et võistlejatel on sel korral kasutuses korraldaja poolt antav digitaalne legendiraamat," lisas Müürsepp.

"Katsetest rääkides, siis reedel läbitakse kahte lisakatset kaks korda. Päeva pikim katse asub Võrust põhja pool ja Võru kesklinnas on kõik rallisõbrad oodatud kaasa elama uues formaadis sõidetavale linnakatsele. Laupäeval ootavad võistlejaid ees juba klassikalised Haanja kiiruskatsed. Saab olema teistmoodi ja ägedam võistlus, kuhu ootame võistlejatele kaasa elama rallisõpru nii Eestist kui väljast," sõnas korraldaja.

23. Lõuna-Eesti rallile antakse Katariina alleel asuvalt poodiumilt start reedel, 4. juulil kell 17.20 ja finišipoodiumile sõidab esimene võistlusauto 5. juulil kell 15.30. Võistlejaid on kahe võistluspäeva jooksul ees ootamas kümme lisakatset kogupikkusega 95,06 kilomeetrit. Võistlusraja kogupikkuseks on 329,34 kilomeetrit.