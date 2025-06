Akropolise rallit alustasid parima ajaga Tänak ja Ogier

Ralli avapäev algas planeeritust ligi poolteist tundi hiljem, sest võistluspaiga Ateena ja võistluskeskuse Lamia vahelisel maanteel oli liiklusõnnetus, mis tekitas pealinnas suured ummikud, kuhu jäid kinni ka ralliautosid vedanud rekkad. Kui lõpuks 1,5-kilomeetrisele katsele pääseti, siis näitasid nobedaimat minekut Tänak ja Ogier, kes said mõlemad kirja ajaks 1.18,1.

"Meid pannakse jälle korralikult proovile. [Reedel ja laupäeval] tulevad 15 tunni pikkused päevad ja ilma korralike hoolduspausideta. Teame, mis tingimused meid ootavad ja peame sellest lihtsalt parima välja võtma," rääkis Tänak eesootavast katsumusest. "Temperatuurid on väga ekstreemsed. Akropolis on kive täis, seda me teame, aga üllatus on see, kus nad tee peal on. Loodetavasti mitte väga lähedal meie rehvidele," lisas Ogier.

Tänakule ja Ogier'le järgnesid Takamoto Katsuta (+0,9), Adrien Fourmaux (+1,0) ja Thierry Neuville (+1,1). MM-sarja liider Elfyn Evans jäi tiimikaaslase Kalle Rovanperäga kuuendat kohta jagama (+1,5).

Rally2 arvestuses haaras esikoha Oliver Solberg, kes edestas Robert Virvest 0,2 sekundiga. Georg Linnamäe oli kuues (+0,8).

Reedel läbivad sõitjad kuus kiiruskatset kogupikkusega 123,26 kilomeetrit.

Testikatse:

3,62 km pikkusel testikatsel oli Ott Tänak (Hyundai) kahe läbimise peale kolmas, saades teisel korral kirja aja 2.38,5. Teda edestasid Takamoto Katsuta (Toyota) ja tiimikaaslane Thierry Neuville, kes läbisid mõlemad teisel korral distantsi ajaga 2.37,9.

Akropolise ralli testikatse tulemused. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ewrc-results.com

Eelvaade:

Pika ajalooga Akropolise ralli on traditsiooniliselt üks keerulisemaid mõõduvõtte võistluskalendris – kivised ja tolmused mägiteed panevad proovile nii sõitjad kui ka masinad. Tänavu võisteldakse tavatult septembri alguse asemel hoopis juunis ning see toob kaasa täiendava väljakutse, sest ilmaprognoosid lubavad võistluskeskuse Lamia ümbruses kuni 40-kraadist kuumust.

"Kreeka ralli on Portugali ja Sardiinia järel kolmas järjestikune raske ralli, kuid siiski eelnevatest väga erinev, Kreekas on laiemad teed. Viimase paari aasta jooksul pole see olnud väga raske ralli – mõned katsed kindlasti, aga see on ikkagi ajalooliselt väga nõudlik ralli. Kuna sel aastal nihkus etapp juunisse, hakkab kuumus suur rolli mängima nii meeskondadele kui ka autole," rääkis Ott Tänak.

Rally1 arvestuses tuleb rajale 12 masinat. Toyota saadab võistlustulle Elfyni Evansi, Sebastien Ogier', Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari, Hyundai trio moodustavad Tänak, Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux ning M-Sporti esindavad Gregoire Munster, Josh McErlean, Martinš Sesks ja Jourdan Serderidis.

Kahel eelmisel etapil Portugalis ja Sardiinias pjedestaalil seisnud Tänak loodab sama teha ka Kreekas. "Kuna hooaeg jõuab poole peale, on oluline, et võtaksime igast edaspidisest etapist maksimumi. Meie missioon meeskonnana on taas saavutada tugevaid tulemusi ja vähendada samal ajal meistrivõistluste edetabelis vahet."

Tänak ei ole veel kordagi Kreeka teedel võitnud ning sel hooajal on kõigil kuuel rallil kuulunud esikoht Toyota piloodile. Samas võib Hyundai leeri kasuks rääkida tõik, et Tänak on Kreekas esikolmikus lõpetanud kolmel korral ja neist kahel juhul võttis Hyundai kolmikvõidu.

MM-sarja üldarvestuses on Toyota sõitjatel kolmikjuhtimine: Evansile (133 punkti), Ogier'le (114) ja Rovanperäle (113) järgnevad Tänak (108), Neuville (83) ja Katsuta (63). Tootjate arvestuses edestab Toyota Hyundaid 69 punktiga ja M-Sporti lausa 225 silmaga.

Rallitamine algab neljapäeva õhtul Ateena tänavatel 1,5 kilomeetri pikkuse publikukatsega. Kokku läbitakse 17 kiiruskatse jooksul 345,76 katsekilomeetrit.

Ajakava:

Neljapäev

08.01 Testikatse (3,62 km)

18.05 SS1 EKO Athens SSS (1,50 km)

Reede

7.28 SS2 Aghii Theodori 1 (26,76 km)

8.31 SS3 Loutraki (12,90 km)

10.28 SS4 Aghii Theodori 2 (26,76 km)

14.29 SS5 Thiva (19,58 km)

16.50 SS6 Stiri (24,18 km)

19.31 SS7 Elatia (11,58 km)

Laupäev

8.22 SS8 Pavliani 1 (24,58 km)

10.05 SS9 Karoutes 1 (19,48 km)

11.32 SS10 Inohori 1 (17,66 km)

15.22 SS11 Pavliani 2 (24,58 km)

17.05 SS12 Karoutes 2 (19,48 km)

18.32 SS13 Inohori 2 (17,66 km)

Pühapäev

08.03 SS14 Smokovo 1 (26,16 km)

09.05 SS15 Tarzan 1 (23,37 km)

12.32 SS16 Smokovo 2 (26,16 km)

14.15 SS17 Tarzan 2/punktikatse (23,37 km)