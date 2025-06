U-17 jalgpallikoondis alustas kodust Balti turniiri napi kaotusega

14. minutil teenisid leedulased karistuslöögi, millele järgnenud tsenderduse järel tekkis Eesti karistusalas segadus ning Carmine Lukas Mennea sai palli lihtsa vaevaga tühja väravasse lükata, vahendab jalgpalliliit.

Teise poolaja alguses õnnestus Eestil viigistada, kui 48. minutil suunas nurgalöögist tulnud palli peaga võrku Ronald Sammul. Viik ei püsinud siiski kaua, sest juba 51. minutil skooris kauglöögist leedulane Joris Petravicius.

Kohe pärast leedulaste tabamust sai Gustav Kamarin Wagner teise kollase kaardi ning kodumeeskond jäi vähemusse. 75. minutil teenis teise hoiatuse ka Leedu kapten ning avavärava lööja Mennea ning matš jätkus kümme kümne vastu. Rohkem väravaid siiski ei nähtud ning Leedu sai turniiri alustuseks kirja 2:1 võidu.

"Valus on selliseid mänge kaotada. Arvan, et saime seni päris hästi hakkama, kuni mängisime võrdse arvu mängijatega," tõdes Eesti peatreener Marko Pärnpuu mängujärgses intervjuus. "Teise poolaja algus oli ühelt poolt väga hea – paar head võimalust ja saime viigivärava. Aga ka vastane lõi ära. Vähemuses oli meil raske, kuid mitte päris võimatu. Lõpus võrdse arvuga läksime ehk liiga kiirelt palli ette viima. Olen võitluslikkusega väga rahul, aga tulemusega mitte. See oli täiesti võidetav mäng."

Teises kolmapäevases mängus võitis Läti 2:1 Soomet. 27. juunil kohtub Eesti Lätiga ning Soome Leeduga.

U-17 koondis Balti turniiril:

Väravavahid

Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri

Patrick Strelnikov (08.01.2009) – HJK (FIN)

Rocco Siigur (30.07.2009) – Pärnu JK Vaprus

Kaitsjad

Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United

Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK

Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora

Ron Neltsas (20.05.2009) – FA Tartu Kalev

Kaarel Kahro (31.08.2009) – JK Tallinna Kalev

Gustav Georg Herman (07.01.2009) – Viimsi JK

Poolkaitsjad

Ako Henno Kõrre (01.08.2009) – Pärnu JK Vaprus

Tevan Thor Eensalu (26.09.2009) – Tallinna FC Flora

Uku Viiroja (01.07.2009) – FC Nõmme United

Ilja Mohnja (09.07.2009) – Pärnu JK Vaprus

Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United

Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev

Gustav Kamarin Wagner (23.05.2009) – Hellerup IK (DEN)

Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora

Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad

Aston Visse (14.02.2009) – Viimsi JK

Andero Kaares (29.06.2009) – Tallinna FC Flora

Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Albacete Balompié (ESP)

Peatreener: Marko Pärnpuu