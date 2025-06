Jalgpalliliidu ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemia lõpetas 26 mängijat

Akadeemia juhataja Marko Lelovi sõnul on lõpetamine verstapost, mis tähistab nii haridustee olulise etapi lõppu kui ka uue peatüki algust sportlaste ja inimestena. "Jalgpall on õpetanud EJL Arte akadeemia lõpetajatele palju enamat kui vaid mängu – see on õpetanud pühendumist, meeskonnatööd ja võitlusvaimu, mis saadavad meid kogu elus," vahendab jalgpalliliit Lelovi sõnu.

Jalgpalliakadeemia kuuenda lennu lõpetas 26 mängijat seitsmest erinevast klubist: Jesse Esna, Sten-Mario Väljas, Eero Kirs, Riko Kauge, Kaarel Kahro (kõik JK Tallinna Kalev) Jako Ilves, Andreas Põder, Joonas Kalberg, Luka Andreson, Karl-Toomas Udumäe, Kaarel Orren (kõik Tallinna FC Flora) Krister Milk, Samuel Kirsipuu (mõlemad Viimsi MRJK) Jaroslav Kljujev, Maxim Antipenko, Nikita Zaharenkov, Timur Giršik, Mihhail Hansman, Ilja Lohtenko, Vladlen Jemeljanov, Daniel Kirs, Ismail Soroka, Robin Jeršov (kõik FC Tallinn) Thor Alunurm (FC Nõmme United) Steven-Luca Pormeister (JK Tabasalu) ja Andres Kiisel (Põhja-Tallinna JK Volta).

Jalgpalliakadeemia juhataja on Marko Lelov, peatreener Marko Pärnpuu, abitreener Andres Oper ja väravavahtide treener Andrus Lukjanov. Kehalise ettevalmistuse eest vastutab Martin Aasna ja füsioterapeudina tegutseb akadeemias Karl Frederik Pruuden. Arte Gümnaasiumi õppejuht on Lilli Arumäe ning klassijuhataja Monica Mölder.

Jalgpalliakadeemia projekt käivitati 2018. aastal, mis annab 8.–9. klasside noormängijatele võimaluse siduda oma haridustee jalgpalliga. Mängijad treenivad Lilleküla jalgpallikeskuses, kus ootab neid neli jalgpallitreeningut nädalas ning lisaks kaks kehalise ettevalmistuse treeningut. Akadeemia noormängijad esindavad õpingute vältel edasi oma koduklubisid, kellele jäävad ka mängijaõigused.