Karl Johan Lips mängib Tartus ka järgmisel hooajal

Kahemeetrine Lips kogus möödunud hooajal Eesti-Läti korvpalliliigas keskmiselt 11,5 punkti ja 5,3 lauapalli mängu kohta. Eesti meistriliigas olid tema näitajad 17,4 punkti, 5,6 lauapalli ja 3,4 resultatiivset söötu mängus.

"Nägin klubi juhtidega rääkides, et kogu organisatsioon on eesmärkidele väga keskendunud ja kindel siht on uuel hooajal võita Eesti meistritiitel. Mul on hea meel jätkata niivõrd motiveeritud ja toetavas klubis. Toome karika taas Tartusse!" kommenteeris Lips klubi Facebooki avalduses.

Eestis on Lips varasemalt mänginud pikemalt Rapla, Tallinna Kalevi ja Viimsi võistkondades ning ühe hooaja Rakveres ja Pärnus. Samuti on ta pallinud Bulgaarias ning Itaalias.

Võistkonnas jätkab ka 32-aastane Martin Paasoja, kes sõlmis eelmise hooaja eel Tartu Ülikooliga nn 1+1 lepingu ehk lepingu esimese hooaja järel jäi mängijale valik kas lepingut pikendada või sellest lahti öelda.

Paasoja pikalt ei mõelnud. "Tartu on tõeline korvpallilinn. Kogukond fänne, kes otsustavate mängude ajal välja ilmus, on sellest hea näide. Samuti on Tartu puhul tegemist väga professionaalse klubiga, kus mängijate jaoks on kõik võimalused loodud," ütles kapten. "Kõik on tasemel. Pead lihtsalt ise mees olema ja endast sada protsenti andma."

Tartu Ülikool langes eelmisel hooajal Eesti-Läti ühisliigas konkurentsist veerandfinaalis, Eesti meistrivõistlustel pidas Tartu Ülikool maha kaks vinget seeriat, aga finaalis tuli otsustavas mängus tunnistada BC Kalev/Cramo paremust.