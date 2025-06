Pacersi tähtmängijal võib kogu järgmine hooaeg vahele jääda

Haliburton jooksis viis minutit enne pühapäevase otsustava finaalkohtumise avaveerandi lõppu korvi poole, aga langes siis valudes väljakule ning viidi väljakult minema. Seega jäi ta ülejäänud mängust eemale ning Pacers kaotas mängu 91:103.

Pacers kinnitas, et Haliburtonile tehti operatsioon ning taastumisaeg on tõenäoliselt kaheksa kuni kümme kuud.

Tegu on sarnase vigastusega, mille sai Kevin Duranti 2019. aasta NBA finaalis Golden State Warriorsi eest mängides ning mille tõttu pidi mängija terve hooaja vahele jätma.

Haliburton mängis pühapäevases otsustavas mängus, hoolimata sellest, et ta sai finaali viiendas mängus säärelihase vigastuse.

"Ma teeksin seda uuesti ja uuesti, et võidelda selle linna ja oma vendade eest," postitas ta pärast operatsiooni X-is. "See on võimalus teha midagi erilist," lisas ta.

"Sõnad ei suuda väljendada selle pettumuse valu. Olen terve elu selle hetke nimel tööd teinud ja nüüd see kõik lõpeb nii?"

Pacersi treener Rick Carlisle avaldas pärast pühapäevast mängu Haliburtonile austust. "See, mis Tyresega juhtus, murdis meie kõigi südameid," ütles ta. "Aga ta tuleb tagasi ja ma usun, et ta paraneb täielikult."