Lyoni Olympique kukutati Prantsusmaa kõrgliigast välja

Otsuse tegi pärast auditit DNCG nimeline organisatsioon, kes vastutab Prantsusmaa jalgpallis finantsjärelvalve eest. Klubi polnud sellega nõus.

"Lyoni Olympique võtab teadmiseks DNCG täna õhtul tehtud arusaamatu otsuse ja kinnitab, et kaebab otsuse kohe edasi," teatas Prantsusmaa jalgpalliklubi teisipäeva õhtul.

"Ettenäidatud rahaliste vahendite ja sportliku edu tõttu, mis on meile kaks aastat järjest taganud koha eurosarjas, ei suuda me siiralt mõista, kuidas saab administratiivne otsus nii suure prantsuse klubi madalamasse liigasse viia."

Seejuures tehti otsus päev pärast seda, kui klubi ameeriklasest omanik John Textor müüs 43-protsendilise osaluse Inglismaa karikavõitjaks tulnud Crystal Palace'is.

"Tänu meie aktsionäride omakapitali sissemaksetele ja Crystal Palace'i müügile on meie rahaline seis märkimisväärselt paranenud ja meil on hooajaks 2025/2026 ressursse enam kui küll," jätkas klubi.

Mullu oktoobris avalikustas Textori klubi omanikfirma Eagle Football Group umbes poole miljardi euro suuruse võla olemasolu, aga pärast seda on teenitud mitme mängija müügist tulu. Samas polnud audiitorite jaoks klubi rahaline seis piisavalt veenev.

Kui otsust ümber ei vaadata, peaks selle sajandi esimesel kümnendil seitse korda Prantsusmaa meistriks kroonitud Lyoni asemel saama koha kõrgliigas Stade de Reims, kes jäi üleminekumängudel alla Metzile.