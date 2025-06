Eesti golfiparemik alustab Euroopa lahtiseid

Kokku on stardis 42 riigi mängijad, aga kuna tegemist on lahtistega, siis lisaks Euroopa riikidele on esindatud ka muu maailm. Maailma amatöörgolfi esisajast tuleb starti 19 mängijat, 200 paremast 45.

Neist esisajasse kuuluvad Christian Maas (Lõuna-Aafrika; neljas), Tommy Morrison (USA; viies) ja Filip Jakubcik (Tšehhi; üheksas). Morrison on ühtlasi ka tiitlikaitsja rollis.

Eesti mängijatest on Aoveer debütant, kuid ülejäänud kolmik on võistlustel juba korduvalt osalenud. Neist parima tulemuse on teinud Teder, kes tunamullu jagas seitsmendat kohta.

Kui võistlust alustab kokku 144 mängijat, siis kahe päeva järel tehakse osalejate cut 96+ peal ja kolmanda päeva järel 60+ peal.