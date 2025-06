Haliburton: rohkem valutab mu vaim

25-aastane Haliburton rebestas Achilleuse kõõluse ja tegemist on väga keerulise vigastusega, mis võib jätta ta väljakutelt eemale terveks järgmiseks hooajaks. Indiana kaotas seitsmenda mängu Oklahoma City Thunderile.

"Ma ei tea, kuidas teisiti seda kirjeldada kui šokina," kirjutas Haliburton ühismeedias. "Sõnad ei suuda edasi anda seda valusat pettumust. Frustratsioon on kirjeldamatu. Ma olen kogu elu selle hetke nimel tööd rabanud ja see lõppeb nii? See pole loogiline."

Haliburton lisas, et pärast operatsiooni on talle paljud inimesed kinnitanud, et ta tuleb tagasi tugevama ja see mõjub klišeena. Samas ei muretsegi ta kõige enam jala pärast. "Rohkem valutab mu vaim. Tunnen, et jään siin lobisema, aga ma tean, et kui olen selle seljatanud, siis vaatan sellele tagasi kui millelegi, millest läbivõitlemise üle tunnen uhkust."

Man. Don't know how to explain it other than shock. Words cannot express the pain of this letdown. The frustration is unfathomable. I've worked my whole life to get to this moment and this is how it ends? Makes no sense.



"25 aasta vanuselt olen juba selgeks saanud, et Jumal ei anna meile kunagi enam kui suudame taluda. Ma tean, et tulen tagasi parema mehe ja parema mängijana," jätkas mängujuht. "Ja praegu, kogu selle rebenenud Achilleuse ja kõige muu juures - ma ei kahetse seda. Ma teeks seda uuesti ja uuesti, võitleks oma linna ja oma vendade eest. Võimaluse eest teha midagi erilist."

Haliburton tundis kahetsust Pacersi fännkonna ees. "Kui mõni fännibaas seda ei vääri, siis olete need teie," jätkas ta. "Aga koos võitlesime kõvasti, et jõuda tagasi sellesse kohta ja et seda tõket ületada. Ma ei kahtle hetkekski, et te olete mu seljataga ja ma loodan, et te teate, et mina olen teiega."

1967. aastal asutatud ja 1976. aastast NBA-s palliv Indiana Pacers mängis finaalseerias esimest korda veerand sajandit tagasi, kui tuli tunnistada Los Angeles Lakersi neli-kaks paremust.