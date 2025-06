Brasiilia tõusev täht teenis muruväljakul esimese võidu

Maailma edetabelis 57. real paiknev Brasiilia tõusev täht sai Suurbritannias Eastbourne'is peetaval ATP 250 kategooria muruturniiri avaringis 6:7 (8), 6:0, 6:3 jagu belglasest Zizou Bergsist.

Eelmise aasta lõpus ATP tulevikutähtede turniiri võitnud Fonseca on viimaste aastate noorim mängija, kes sel turniiril matši võitnud.

"Mul on väga hea meel, et sain enda esimese võidu muruväljakul ja et see juhtus siin, nii ilusas kohas nagu Eastbourne ja nii hea mängija vastu," sõnas Fonseca. "Väga hea on ka see, et suutsin pärast keerulist kiiret lõppmängu vaimset tugevust hoida. Olen väga rahul!"

Teises ringis läheb Fonseca vastamisi Eastbourne'i turniiri kolmekordse võitja, ameeriklase Taylor Fritziga (ATP 5.). Viimati mullu Eastbourne'i murul triumfeerinud Fritz on tänavu esimesena asetatud, avaringis oli ta vaba.

Korraldajate vabapääsmega põhitabelisse koha saanud britt Dan Evans (ATP 170.) sai avaringis 3:6, 6:4, 6:4 jagu serblasest Miomir Kecmanovicist (ATP 49.) ja läheb nüüd vastamisi teisena asetatud ameeriklase Tommy Pauliga (ATP 13.).