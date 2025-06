Lucas Leok võitis EMX85 klassi Euroopa meistrivõistluste poolfinaali

EMX85 klassis oli Eesti sõitjaid poolfinaalis osalemas kuus. Et Tšehhis Loketi krossirajal toimuvale finaaletapile pääseda, pidi võistluse lõpetama 20 parema seas. Vägevad sõidud tegi Lucas Leok, kes jättis mõlemas võistlussõidus konkurendid kindlalt enda seljataha ning teenis kindla esikoha, vahendab msport.ee.

Hästi läks ka teistel Eesti sõitjatel, kuuest poisist lunastasid finaalipääsme koguni viis. Gregor Lootus sai kuuenda koha, Enri Lustus oli üheksas, Theo Kolts kolmeteistkümnes ja Robin Robert Mooses kaheksateistkümnes. Ainsana ei õnnestunud finaalipääset teenida Ottomar Saagil, kes pidi leppima 32. kohaga.

EMX65 klassis olid finaalipääset püüdmas viis Eesti krossipoissi. Kahekümne parema hulka õnnestus tulla kahel sõitjal. Parima tulemuse tegi Aston Kõiv, kes lõpetas võistluspäeva kaheksandana. Laur Kallikorm teenis samuti finaalipileti, saades Slovakkias 11. koha. Karl Mark Kristman jäi 25., Mikk Mihkel Sepp 28. ja Mattias Asi 31. kohale.

Finaalid toimuvad Tšehhis Loketi krossirajal 26.-27. juulil.

Slovakkias toimus ka naiste järjekordne Euroopa meistrivõistluste etapp. Mõlemas sõidus teenis punkte Rita Liisa Mooses, lõpetades mõlemad sõidud 19. kohal. Etapi kokkuvõttes teenis ta neli punkti ja see andis talle 19. koha. Sarja kokkuvõttes on Mooses 11 punktiga 38. kohal. 125cc klassi arvestuses oli Mooses Slovakkias seitsmes ja üldarvestuses on ta 48 punktiga kaheteistkümnes.