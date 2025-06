Tiitlikaitsja Kasatkina piirdus Eastbourne'is avaringiga

Aprillist Austraaliat esindav Kasatkina pidi avaringis tunnistama Uus-Meremaa mängija, mullu Wimbledoni murul veerandfinaali jõudnud Lulu Suni (WTA 46.) 7:5, 2:6, 6:3 paremust. "Naudin väga murul mängimist. See on tõeliselt erakordne aeg hooajast," sõnas Sun pärast võitu.

Enne Eastbourne'i oli Sun tänavusel hooajal võitnud vaid kuus ja kaotanud 15 matši.

Teises ringis läheb Sun vastamisi neutraalse lipu all mängiva Anna Blinkovaga (WTA 69.), kes sai 6:4, 2:6, 6:3 jagu tšehhitarist Marie Bouzkovast (WTA 47.).

Tänavu kevadel läbimurde teinud 20-aastane Filipiinide mängija Alexandra Eala (WTA 74.) teenis karjääri esimese põhitabeli võidu murul. Läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud Eala oli avaringis kindlalt 6:0, 6:1 parem itaallanna Lucia Bronzettist (WTA 61.), järgmisena võib ta vastamisi minna Läti esireketi Jelena Ostapenkoga (WTA 20.), kes kohtub avaringis Suurbritannia mängija Sonay Kartaliga (WTA 49.).

Kahel korral Wimbledoni murul finaali pääsenud tuneeslanna Ons Jabeur (WTA 59.), kes on viimasel ajal vigastusega kimpus olnud, pidi Eastbourne'is avaringis tunnistama 19-aastase austraallanna Maya Jointi (WTA 51.) 7:5, 6:2. Anastassia Pavljutšenkova (WTA 53.) päästis koguni kuus matšpalli, neis viis järjest, ja alistas bulgaarlanna Viktoria Tomova veidi üle kolme tunni kestnud kohtumises 6:1, 6:7 (5), 7:6 (7).

Saksamaal Bad Homburgis peetaval WTA 500 kategooria muruturniiril sai avaringis raske võidu endine maailma esireket, praegu edetabelis 56. real paiknev jaapanlanna Naomi Osaka, alistades üle kahe tunni kestnud matšis serblanna Olga Danilovici (WTA 39.) 7:6 (6), 7:6 (4).

"See on mu tänavune esimene võit murul, nii et olen selle üle väga õnnelik," ütles Osaka. "Usun, et mul on murul potentsiaali, aga kõik teised on ka väga head."

Teises ringis läheb Osaka vastamisi ameeriklanna Emma Navarroga (WTA 10.), kes sai teist muruturniiri järjest jagu ukrainlanna Marta Kostjukist (WTA 26.), sedakorda numbritega 6:2, 7:5.