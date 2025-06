Hannes Soomer jätkab IDM-sarjas pärast kolme etappi liidripositsioonil

Esimese võidukihutamise käigus pakkus Soomer enam närvikõdi kui terve mulluse hooaja käigus kokku. Eriti sõidu teises faasis, mille juhatas sisse möödumine Lukas Tulovicist (Ducati), kes oskas seda antud hetkel (ja kohas) kõige vähem oodata. Võistkonna Masteroil Alpha Van Zon BMW värve kaitsev eestlane üllatas konkurente uute sõidujoontega ja nii pidi talle alla vanduma ka 2023. aastal Saksa meistriks kroonitud Florian Alt, kellega eestlane kohti vahetades lahingut lõi. Tõsi, Soomer võitis lõpujoonel Honda sõitjat vaid 0,059 sekundiga, ent võit oli seda magusam, vahendab msport.ee.

Hannes Soomer Autor/allikas: Damon Teerink

"Esimeses sõidus õnnestus kõik sajaprotsendiliselt, nii seadistuse kui ka taktika osas," sõnas Soomer pärast võistlust, "Ja ehkki see oli minu senise karjääri üks raskemaid, on tulem seda nauditavam. Teises sõidus enam nii hästi ei läinud, sest tegime tagarattale pidamist juurde otsides seadistustes mõned muudatused, mis muutsid tsiklit sõidu kestel kurvides alajuhitavamaks."

Seepärast loobus teisena startinud Soomer eest ära libisenud liidrite püüdmisest ja võttis teisest võistlussõidust kolmanda koha. Ehkki liidreid esimeses kurvis toimunud kukkumine ei puudutanud, täiendas katkestajate ridu üsna pea ka Lukas Tulovic, kelle Ducati viskas keti maha ja kes hingas Soomerile enne kolmandat etappi punktitabelis kuklasse, olles vaid ühe punkti kaugusel.

Nüüd on see vahe suurem ehk pärast kolme esimest etappi jätkab Soomer kindlalt punktitabeli liidrina, olles kogunud 112 punkti. Soomerile järgnevad Florian Alt (Honda, 103 punkti) ning Lukas Tulovic (Ducati, 86 punkti). "Kokkuvõttes tegime hea tulemuse, meil õnnestus punktitabelis vahet pisut kasvatada ja veel parem on see, et oleme jõudnud ratta aluse seadistustega seisu, kus ma loen seda nagu raamatut. Ehk me saame üheselt aru, mida me teeme ja millises suunas on vaja edasi liikuda," rääkis Soomer. "Tänu varasematele võitudele on BMW ratastele lubatud vähem kui konkurentidele ning seda enam peame olema neist paremad ka kõige väiksemates detailides. Eks näis, kuidas see edaspidi õnnestub."

Neljas etapp sõidetakse juba kahe nädala pärast ehk juuli esimesel nädalavahetusel Oscherslebenis.