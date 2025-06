Eesti kohtunik valiti korvpalli EM-finaalturniiri esialgsesse nimekirja

Eesti korvpallikohtunik Mihkel Männiste on valitud FIBA Europe'i poolt 2025. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri kohtunike esialgsesse nimekirja. Tegemist on märkimisväärse tunnustusega nii kohtunikule isiklikult kui ka Eesti korvpallikohtunike tööle laiemalt rahvusvahelisel tasandil.

FIBA Europe avalikustas 54-liikmelise esialgse nimekirja, mille põhjal valitakse 44 kohtunikku teenindama EM-finaalturniiri kohtumisi, mis toimuvad 27. augustist kuni 14. septembrini Küprosel, Soomes, Poolas ja Lätis.

"Loomulikult on see suur asi. Esiteks on selline määramine tunnustus ja hinnang eelneva või eelneva paari hooaja tegutsemisele erinevates klubisarjades ja suvistel noorte tiitlivõistlustel. Teiseks ei ole see kindlasti mingi lõppsihtpunkt, vaid tuleb samamoodi sihipäraselt edasi töötada ja ennast tõestada, et pääseda lõppnimekirja ning siis anda endast parim juba mäng mängu järel," kommenteeris Männiste, kes teenindas mänge ka 2022. aasta EM-finaalturniiril.

Koos teiste nimekirja kantud kolleegidega alustab Männiste nüüd spetsiaalset turniiri-eelset ettevalmistusprogrammi, mis sisaldab füüsilist treeningut, mängusituatsioonide analüüsi ning mentaalset ettevalmistust. Lisaks sellele hinnatakse kohtunike tööd suve jooksul erinevatel rahvusvahelistel turniiridel, mille põhjal tehakse lõplik valik EM-finaalturniiriks.

Männiste tihe suvi algab juba 28. juunil, kui ta mõistab õigust U-19 vanuseklassi noormeeste maailmameistrivõistlustel Šveitsis Lausanne'is. Seal osaleb 28 kohtunikku viielt kontinendilt. Juuli lõpus on ta ametis ka neutraalse kohtunikuna Aafrika meistrivõistluste naiste finaalturniiril Elevandiluurannikul Abidjanis.

"Tõepoolest, see suvi on äärmiselt tihe ja see, et olen määratud nii mitmetele olulistele turniiridele, viitab sellele, et aastate jooksul on midagi õigesti tehtud ja olen kellelegi silma jäänud. Nüüd tuleb seda tööd samas vaimus jätkata," lisas Männiste.

***

Lisaks Mihkel Männistele on mitmed Eesti FIBA kategooria kohtunikud töös erinevatel suvistel Euroopa noorte tiitlivõistlustel:

Rainis Värv teenindab kõiki kolme poiste A-divisjoni turniiri:

FIBA U16 EuroBasket (8.–16. august, Tbilisi, Gruusia)

FIBA U18 EuroBasket (26. juuli – 3. august, Belgrad, Serbia)

FIBA U20 EuroBasket (12.–20. juuli, Heraklion, Kreeka)

Ivo Kitsing on samuti ametis kolmel turniiril:

FIBA U16 Women's EuroBasket (15.–23. august, Pitești, Rumeenia)

FIBA U18 EuroBasket Division B (25. juuli – 3. august, Pitești, Rumeenia)

FIBA U18 Women's EuroBasket Division B (4.–13. juuli, Vilnius, Leedu)

Hendrik Laasil on teenindada järgmised turniirid:

FIBA U16 EuroBasket (8.–16. august, Tbilisi, Gruusia)

FIBA U20 EuroBasket Division B (11.–20. juuli, Jerevan, Armeenia)

Mart Uuehendrik on määratud ühele turniirile:

FIBA U18 EuroBasket Division B (25. juuli – 3. august, Pitești, Rumeenia)