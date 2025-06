VIDEO | Edukas Parksepa Keskkool tähistab juubelit uue staadioniga

Üldvõiduga säranud Parksepa Keskkooli võistkond tõusis pjedestaali kõrgeimale astmele seitsmeaastase vahe järel ja triumfeeris pika ajalooga sarjas seitsmendat korda.

Kool saab sügisel 150-aastaseks ja suureks kingituseks kergejõustiklastele valmib selleks ajaks koolil ka uus staadion. "Kui mina kaks ja pool aastat tagasi siia koolijuhiks tulin, siis oli staadion täpselt samasugune nagu siis, kui tulin kooli õppima 50 aastat tagasi," meenutas direktor Aigi Sikkal.

"Drenaaži puudumise tõttu ei saanud vihmaste ilmade järel staadionit mitu päeva kehalise kasvatuse tundideks kasutada, sest vihmavesi ei voolanud liiva-kruusakattega jooksuradadelt ära."

"Nüüd oleme tõesti õnnelikud, et lõpuks on oodata uut staadionit," rõõmustas ta. "Valmimisaeg on oktoobris ja öeldakse, et saab juba varem valmis. Ta ei ole kahjuks täismõõtmetega staadion, aga kõik vajalik saab lõpuks olemas olema."

Pidevat rohimist nõudnud kruusaraja asemel valmib Parksepas moodsa tartaankattega 250 meetri pikkuse ringiga ja valgustatud tribüüniga staadion, kus saab teha kõiki heite- ja tõukealasid.

Kooli 70-aastane kehalise kasvatuse õpetaja ja treener Sirje Hütt on jaganud noortele sporditarkust igasugustes oludes. "Ma tulin siia kooli 39 aastat tagasi ja selle aja jooksul on olud palju muutunud," tõdes ta.

"Kui ma siia tulin, siis oli koolil pisikene saal, kus meie direktor võimles ning jooksime tõkkeid koridorides. Mis nüüd meil aga viga, sest nüüd on meil suur võimla."

Lisaks on koolil ka kunstmurukattega jalgpalliväljak ja universaalne pallimängude plats. "Spordiväljakud on väljas olemas ja kui nüüd veel saame staadioni ka, siis on kohe kahju pensionile jääda," lisas õpetaja Hütt.

