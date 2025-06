VIDEO | Kuidas käib õppimine ja sporditegemine Pärnu Vanalinna Põhikoolis?

Pärnusse läks koolide vahelises konkurentsis üldvõit seejuures lausa 26-aastase vahe järel.

Vanalinna Põhikoolil endal staadionit ei ole, kuid kool saab kasutada võimlat, rannastaadionit ja teisi paiku. Direktor ütleb, et koolis on sport olnud populaarne kogu aeg. TV 10 sarjas osaletakse kooli võistkonnaga kolmandat hooaega.

"Me hakkasime sellega selles mõttes teadlikult tegelema, et võimalusi ja väljakutset nendele õpilastele, kellel sportlikud eeldused ja võib-olla ka tulemused on pisut paremad, motiveerida neid rohkem pingutama," sõnas direktor Pille Tahker.

"Ja ühtlasi oli see ka heaks võimaluseks noorematele õpilastele näidata spordi populaarsust ja motiveerida neid rohkem sellega tegelema. Ehk siis, tänu meie TV 10-s osalemisele on meil juba päris tuntav järelkasv noori väikseid kergejõustiklasi."

Pärnu kergejõustikutreener Mihkel Lembit ütleb, et tahtejõulisi noori on küll, jätkuks vaid juhendajaid.

"Neid noori jätkub, iga aasta tulevad uued noored, siin ei maksa närveerida, neid jätkub, kui oleks ainult atraktiivne treener, kes suudab lastele seal tunnis pakkuda seda, mis neile põnev on," sõnas ta.

Preemiatšekid ja auhinnad kuulusid ka teise koha saanud Laagri Kooli ja kolmanda ja teeninud Valga Põhikooli võistkonnale.

Vaata videost, kuidas käib õppimine ja sporditegemine Pärnu Vanalinna Põhikoos!