Suurturniiril kuuendaks tulnud Lätt tunnistas kurnatust

2019. ja 2023. aastal sama turniiri võitnud Lätti tänavune esitus ei kulgenud kahel esimesel päeval kergelt, aga seejärel liikus eestlanna tõusvas joones. Tõsi, ka viimase päeva esimese viie raja jooksul kogunes üks bogey ja koguni üks topelt-bogey.

Viimased 13 rada läbis ta aga viie birdie ja kaheksa par'iga ning tema päeva tulemuseks kogunes miinus kolm ja kokkuvõttes sai Lätt kirja tulemuse 12 viset alla par'i. Sellega jagas ta kuuendat kohta koos ameeriklanna Emily Weathermaniga.

Lätt tunnistas, et turniir ei kulgenud tema jaoks lihtsalt. "Kogu nädala tundsin, et surun end läbi millestki, mida mu keha ei tahtnud teha," kirjutas ta Facebookis. "Füüsiliselt olen olnud pikalt haige ja ka paistes varvas ei aidanud. Kuid peale keha tundusin ka sisemiselt paigast ära, nagu oleksin iseendaga rütmist väljas."

"Hoolimata kõikidest pingutustest oma energiat õigesti suunata, ei klappinud miski päris nii nagu pidanuks. Unistasin kogu aeg kodust, puhkusest, taastumisest ja hingamisruumist. Selle asemel kiirustasime pärast viimast ringi lennujaama, et jõuda Euroopa meistrivõistlustele Norras ja pärast seda... veel üritusi, veel reisimist."

Lätt lisas, et ühtviisi on halastamatud nii võistluste ajakavad kui ka signaalid, mille kaudu keha rahu nõuab. "Seega kuulen end nüüd tähelepanelikumalt. Mitte ainult mõistusega, vaid kõige täiega. Ma olen saanud aru, et kui ebamugavustunnet vastu võtta, siis jõuab sügava selguseni," ütles ta.

"Nii et ma lasen selle hetke vajuda kurnatusse, küsimustesse, segadusse ja usun, et see on osa lahtikerimise protsessist. Uus kiht kooritakse tagasi."

Turniiri võitis soomlanna Eveliina Salonen (-17), kes suutis ühe viskega edestada ameeriklannasid Cadence Burge'i ja Hailey Kingi. Lätti ette jäid veel ka Holyn Handley (-14) ja Valerie Mandujano (-13).

Anneli Tõugjas-Männiste jäi jagama 20. (+2) ja Marie Kielas 27. kohta (+6).