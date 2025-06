Noor purjetaja Liiv midagi ei ohverda: sport ongi koos sõpradega

"Ma olen üles kasvanud purjetamise keskkonnas, kõik mu lapsepõlvesõbrad on purjetajad ja treenerid on nagu sõbrad. Siis ma väga midagi ei ohverda. Sellepärast, et trenn ja sport ongi sõpradega koos," sõnas ta ERR-ile.

Hetkel võistleb Liiv Optimistile järgnevas paadiklassis ILCA 4. Praegu viibib ta Poolas Euroopa meistrivõistlustel, pärast seda ootavad ees maailmameistrivõistlused Ameerikas. Mõlemal võistlusel on eesmärgiks lõpetada 20 seas, kuid liigselt ei lase ta ennast kohanumbrist mõjutada.

"Kindlalt panustab rohkem see, palju sa iseenesest proovid ja palju sa üritad. See, et sa mõtled, et oled esikahekümnes, ei aita väga midagi. Palju rohkem oleneb sellest, kui palju sa üritad ja valmistud selleks võistluseks."

Liivi treenerid on Raivo Randmäe ja Soome noortekoondise peatreener Rene Abner. Aja, mil ilma tõttu Eestis purjetada ei saa, veedab ta välismaal, et võimalikult palju tunde vee peal veeta.

"Williamil on viitsimine pusida, vaeva näha, ka mugavustsoonist välja minna, treeninglaagrites käia, välisvõistlustel käia," kiitis treener Randmäe.

"See nõuab ka pingutust, koolis võib-olla mahajäämist, järele peab õppima, õpetajaga peab asju kokku leppima. Palju mugavam on mitte midagi teha, aga tal seda viitsimist ja huvi on."

Williami sõnul on edu võti rohke treenimine, head treenerid ja toetav pere. Kolme aasta pärast toimuvatel Los Angelase olümpiamängudel osalemist Williami vanus veel ei võimalda.