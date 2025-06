Alcaraz teenis Londonis teise turniirivõidu, Bublik sai Medvedevedist jagu

Tunamullu Londonis võidutsenud, aga eelmisel aastal juba teises ringis välja langenud Alcaraz sai avasetis esimese murdega hakkama seisul 5:5, vormistades järgmise geimiga 7:5 võidu. Teine sett läks lõppmängu, kus Lehecka (ATP 30.) võidu teenis, aga Alcaraz näitas otsustavas setis taset ja läks 4:1 juhtima.

Tšehh ei suutnud suurepärases hoos hispaanlast peatada ja Alcaraz vormistas 7:5, 6:7 (5), 6:2 võidu. Hispaanlase jaoks on see teine võit Queen's Clubis.

"See turniir on minu jaoks väga eriline, olen väga õnnelik, et saan taaskord karikat pea kohale tõsta," ütles Alcaraz. "Tulin siia ilma igasuguste ootusteta, tahtsin lihtsalt muruga harjuda ja head tennist mängida. Mul on siin õnneks mitu sõpra ja perekond tuli kaasa elama, see tegi olemise nii väljakul kui selle kõrval väga mugavaks," sõnas hispaanlane.

Alcaraz lõi kahe tunni ja kümne minuti jooksul lausa 18 ässa, esimest korda muru peal finaali jõudnud Lehecka lõi seitse vastu. Mõlemad mehed sooritasid kaks topeltviga, Alcaraz teenis esimeselt pallingult punkti 87-protsendilise eduga (Lehecka 71%) ning teiselt servilt 72-protsendilise eduga (Lehecka 56%). Hispaanlane realiseeris oma viiest murdevõimalusest kolm, Lehecka ei saanud ühtki võimalust murda.

Saksamaal Halles toimunud ATP 500 kategooria muruturniiril jõudsid finaali kaks venelast, aga 2016. aastal Kasahstani lipu alla kolinud Aleksandr Bublik (ATP 45.) teenis otsustavas kohtumises Daniil Medvedevi (ATP 11.) üle 6:3, 7:6 (4) võidu. Sarnaselt Alcarazile oli see ka Bubliku jaoks teine võit sel turniiril, ka tema võitis viimati 2023. aastal.