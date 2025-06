Eesti vilemees mõistab 3x3 korvpalli MM-il õigust

Eesti Korvpallikohtunike kogu (EKKK) teatas pühapäeval, et Eesti kohtunik Alex Talisainen on valitud teenindama FIBA 3x3 maailmameistrivõistlusi, mis toimuvad 23.–29. juunil Mongoolias.

"See on suur hetk – nii Alexi kui kogu meie kogukonna jaoks. Sellisele tasemele jõudmine ei juhtu juhuslikult. See on aastatepikkuse pühendumise ja selge sihi tulemus. Alexi kutse maailmameistrivõistlustele näitab, et Eesti kohtunikud kuuluvad tippu. See teeb uhkeks ja annab kindlust, et liigume õiges suunas," kirjeldab EKKK tegevjuht Ivo Kitsing antud saavutust.

Turniiri kõrgest tasemest annab aimu seegi, et MM-ile on välja valitud vaid kaheksa kohtunikku kogu maailmast, esindatud on kõik maailmajaod. Selline tunnustus näitab Talisaineni töö kvaliteeti ja tema tugevat mainet rahvusvahelisel tasandil.

"Julgen öelda, et see on sihikindla töö tulemus. Kui alustasin oma kohtunikukarjääri ligi 15 aastat tagasi, ei osanud ma unistadagi, et ühel päeval saan teenindada täiskasvanute maailmameistrivõistlusi." jagas Talisainen oma emotsioone vahetult enne MM-i.

"See on kinnitus, et ka väikesest riigist nagu Eesti on võimalik pühendunud töö ja heade tingimuste abil jõuda suurtele tiitlivõistlustele. See näitab, et meie kohtunike kogukond on õigel teel ja võimalused maailma tippu jõudmiseks on loodud," lisas ta.

Talisainen rõhutab, et nüüd tuleb anda endast parim, et samm-sammult jõuda ka kõige olulisemate ja otsustavamate mängudeni.