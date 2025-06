Saku andis kolm korda eduseisu käest, aga suutis ikka võita

Vooru avamängus kohtusid Tallinna FC Ararat ja Tartu JK Tammeka, väravaterohke kohtumise lõpuks lepiti 3:3 viiki. Tegemist oli esimese viigiga nende omavahelistes mängudes, vahendab jalgpall.ee.

Mäng algas Tammeka kontrolli all, kui skoori avas 16. minutil Rianna Väärsi. Ararat viigistas 32. minutil Ilona Savitskaja tabamusest ning läks teise poolaja alguses Veronika Asatrjani väravast 2:1 juhtima. Tammeka ei andnud alla – esmalt viigistas Aleksandra Kelli ja seejärel viis Nicole Kelli külalised taas juhtima. Kohtumise lõppsõna jäi aga kodunaiskonnale – kohtumise kolmandal lisaminutil suunas Tammeka mängija palli õnnetult oma väravasse, tuues Araratile viigipunkti.

Ararat jätkab tihedas konkurentsis neljandal kohal 17 punktiga, jagades punktisummat kolmandal kohal paikneva Viimsiga. Tammeka tõusis viigipunktiga seitsmendaks, möödudes tabeli põhjast Elvast ühepunktilise eduga.

Vooru suurima võidu teenis tabeliliider Tallinna FC Flora, kes alistas võõrsil Viimsi JK tulemusega 4:1. Flora läks kohtumist juhtima 15. minutil Gretlin Pihlaku väravast ning suurendas eduseisu enne vaheajavilet Mari Liis Lillemäe täpse löögiga. Teisel poolajal lisasid väravad Anastasia Ivanova ja Elisabeth Õispuu. Viimsi auvärava lõi kohtumise esimesel üleminutil Katarina Põldur.

Flora jätkab täiseduga liidrikohal, olles võitnud kõik kümme senist mängu ja edestades lähimat jälitajat kümne punktiga. Viimsi püsib kolmandal kohal 17 punktiga, kuid tunneb kuklas Ararati survet, kes on sama punktisummaga neljas.

Vooru resultatiivseim kohtumine peeti Sakus, kus kodunaiskond Sporting alistas JK Tallinna Kalevi 5:4. Kiirete väravate ja tempoka kulgemisega mängus lõi kübaratriki Emma Treiberg, ühe värava lisas ka Katrin Tiigimägi ning penalti realiseeris Lisandra Rannasto. Kalevi poolel vastas Sportingu värvatele kolmel korral Maria Orav ning korra Žanna Smirnova. On märkimisväärne, et Kalev suutis kolmel korral kaotusseisust välja tulla – seejuures skooriti kohe kas järgmisel või ülejärgmisel minutil, tuues tabloole viigiseis. Otsustavaks said aga teise poolaja esimeses pooles vormistatud Sportingu tabamused, mis jättis kolm punkti kodunaiskonnale.

Sporting kindlustas teist kohta, kui on kogunud kokku 20 punkti. Kuigi Flora on tabeli tipus selge liider, hoiab Sporting lähimate jälitajate ees kolmepunktilist edumaad. Kalev jätkab kuuendal kohal kuue punktiga, edestades vaid Tammekat ja Elvat. Samas on Kalevi edumaa Tammeka ees vaid üks punkt.

Voorus teenis koduväljakul võidu ka JK Tabasalu, kes alistas FC Elva 2:0. Kiire avavärava lõi 9. minutil Keidy Pööra ning vaheajaseisuks vormistas lõppseisu Anne-Grethe Pajuviidik.

Tabasalu paikneb viiendal kohal 15 punktiga ja hoiab silmapiiril esinelikut, olles Viimsi ja Ararati lähim jälitaja vaid kahe punkti kaugusel. Elva jätkab tabeli viimasel real nelja punktiga, olles nüüd Tammekast ühe punkti kaugusel.

Uued kohtumised ootavad meistriliigas ees juulikuus.