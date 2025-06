Maailma esireket Sabalenka kaotas Berliinis 164. reketile

"Ma ei ole mänginud pikka aega," ütles Vondrousova, kes on õlavigastuse tõttu turniiridelt kolm kuud eemal olnud.

"Mul on lihtsalt hea meel, et olen tervelt tagasi ja tänulik, et sain neid mänge siin mängida," lisas ta. "Kui ma siinset väljakut nägin, mõtlesin, et olgu, proovin lihtsalt esimese vooru võita ja nii see juhtus."

Tennisist on nüüd oma esimeses finaalis pärast Wimbledoni tiitli võitmist, mis oli peaaegu kaks aastat tagasi. Tema pühapäevane vastane on kas 2021. aasta Berliini meister Ljudmila Samsonova või kvalifikatsioonist turniirile pääsenud Wang Xinyu.