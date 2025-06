TÄNA OTSE | Paide ja Flora lähevad nädala jooksul teist korda vastamisi

Täna kell 18.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga kohtumiselt Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marer Lemsalu, stuudiot veab Kristjan Kallaste.

Flora ja Paide kohtusid alles eelmisel nädalal A. Le Coq Arenal ja siis saavutas 2:1 võidu Paide. Hooaja esimese omavahelise Premium liiga mängu võitis aprillis Flora 1:0.

"Kaks suurt mängu seitsme päeva jooksul," tõdes Paide peatreener Vladimir Vassiljev. "Andsime endast parima, et tuua meeskonda tagasi värskus ja energia. Ootame kodupublikut staadionile meid toetama ning anname maksimumi, et rõõmustada kõiki pealtvaatajaid."

Paide mängija Michael Lilander usub, et mäng tuleb intensiivne ja füüsiline. "Meeskondlik tegutsemine ja soov hoida oma värav puhtana toob seekord loodetavasti kaasa kolm väärtuslikku võidupunkti," sõnas ta.

Flora abitreener Aiko Orgla sõnul on oodata võrdsete meeskondade vastasseisu. "Eelmises kohtumises domineeris Paide esimesel poolajal, aga meil õnnestus teisel poolajal mängu paremini sisse saada. Järeldus saab olla, et peame algusest peale keskendunult ja energiliselt mängima," lausus ta.

"Ühtlasi tahaksin kasutada võimalust ja kutsuda kõiki Järvamaa inimesi mängule! Kuulsin, et minu sünnikohas Järva-Jaanis oli hiljuti kohalikul liigamängul üle kahesaja pealtvaataja, see on väikse koha kohta muljetavaldav number! Mäletan isegi, kuidas kunagi Järva-Jaani SK ja Koeru SK derbis oli rahvast nagu murdu. Seega on Järvamaal rohkelt jalgpallisõpru. Nüüd on aeg meelitada need inimesed ka Premium liiga tribüünile."