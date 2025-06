Sabalenka tuli Rõbakina vastu raskest seisust võidukalt välja

Sabalenka jäi avasetis 2:4 kaotusseisu, kuid suutis siiski seisu viigistada ning seti lõppmängu viia, kus ta teise setipalliga 8:6 võidu teenis. Teine sett algas tasavägiselt, kuid Rõbakina murdis seisul 3:3 ning teenis seejärel veel kaks setivõitu, et 6:3 võiduga matš otsustavasse setti viia.

Naised mängisid ka seal tasavägiselt, aga Sabalenkal õnnestus seisul 4:4 murda. Rõbakina ei jäänud vastust võlgu ning murdis ise ja kohtumise võitja selgus kiire lõppmänguga.

Rõbakina alustas märksa kindlamalt ning teenis esimesest kaheksast punktist kuus. Sabalenka tõestas seejärel aga klassi ning tõrjus vastase neli matšpalli ja võitis kuus punkti järjest, et kokkuvõttes 7:6 (6), 3:6, 7:6 (6) võit teenida. "Jelena on hea mängija ja me oleme mitu head lahingut maha pidanud," ütles Sabalenka. "Mul pole aimugi, kuidas need viimased punktid võitsin. Mul vist lihtsalt vedas, kui aus olla."

Rõbakina lõi valgevenelannale kaks tundi ja 45 minutit väldanud kohtumise jooksul 14 ässa ja tegi kaks topeltviga, Sabalenka arvele jäi kuus ässa ja viis topeltviga. Sabalenka realiseeris üheksast murdevõimalusest neli, Rõbakina kümnest kuus.

"Kui ma alles karjääri alustasin, võitsin mitu korda matšpalle kaitstes. Just äsja mõtlesin, et pole ammu sellist võitu saanud. Ja nüüd siin me oleme. Selliseid matše võita on suurepärane tunne, olen enda üle uhke, et võitluses püsisin. Võitlesin kuni viimase punktini välja," lisas Sabalenka, kes kohtub poolfinaalis Marketa Vondroušovaga (WTA 164.). Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Wang Xinyu (WTA 49.) ning Ljudmila Samsonova (WTA 20.).