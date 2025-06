Evans vähenevast edust: peame vastu pidama

Evans teenis hooaja esimesel neljal rallil kaks võitu ning veel kaks pjedestaalikohta ning juhtis pärast Kanaari saarte rallit lausa 43 punktiga, kuid viimase kahe ralliga on waleslase edu üldarvestuses vähenenud 19 punktile.

Evans on pidanud karmidel kruusarallidel teed puhastama ning jäänud sellega mugavast edust ilma. "Teadsime nende seitsme kruusaralli eel, et seda edu ei ole realistlik säilitada, kui just teistel probleeme ei teki. Olen leppinud sellega, et teised on järele jõudnud, aga me peame lihtsalt edasi võitlema. Peame olema kuival kruusal paremad, aga väga lihtne on neid rallisid katkestada ja sootuks punktideta jääda," rääkis Evans portaalile DirtFish.

Evans sai juuni alguses toimunud Sardiinia rallil teepuhastamisega hakkama hästi ning pälvis ralli lõpuks neljanda koha, aga tiimikaaslased Sebastien Ogier, Kalle Rovanperä ja Hyundai mees Ott Tänak jõudsid lähemale. Üldliider Evans on kogunud 133 punkti, Ogier'l on 114 punkti, Rovanperäl 113 ning Tänak on 108 punktiga neljandal kohal.

Aina enam on hakatud rääkima ka võimalusest, et osakoormusega võistlev Ogier võib otsustada oma üheksandat MM-tiitlit jahtima hakata. "Minul pole vahet, see on Sebi otsus," ütles Evans. "See küsimus kerkib iga aasta, kui ta on mõned kruusarallid võitnud. See on tema otsustada, aga see on MM-tiitel. Sa pead igal juhul alistama kõik, kes ette jäävad."

Evansi ülesanne ei lähe lihtsamaks ka järgmisel nädalavahetusel toimuval Kreeka rallil, kus teeolud on autode ja sõitjate jaoks eriti karistavad. Kreeka MM-ralli toimub 26.-29. juunini, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi