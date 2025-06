Läänemere rannajalgpalliliigas heitleb tänavu kaheksa tiitlinõudlejat

Juba neljandat hooaega toimuvas sarjas osalevad meeskonnad Eestist, Taanist, Saksamaalt, Leedust ja Norrast. Võidutiitlit jahivad Eesti klubidest SK Augur Enemat/Coolbet, Nõmme BSC OlyBet, BSC Pärnu Tervis ja BSC Thunder Arvutitark, samuti on võistlustules, BSC Copenhagen (Taani), Rostocker Robben (Saksamaa), BSC Kaunas Žalgiris (Leedu) ja Pure Nordic Water BSC (Norra), vahendab jalgpall.ee.

Eesti rannajalgpalli eestvedaja Kari-Andri Kask sõnas, et rahvusvaheline sari on saanud rannajalgpalli suve loomulikuks osaks. "On suur rõõm, et Läänemere liiga saab hoo sisse juba neljandat aastat järjest. Sarjast on kujunenud kvaliteetne rahvusvaheline mõõduvõtt, mis pakub põnevat mängupilti nii meie klubidele kui ka välisvõistkondadele. Samuti on hea meel näha, et Norra klubi on aastase pausi järel tagasi – nende osalus lisab liigale kindlasti värskust ja konkurentsi," rääkis Kask.

Sarnaselt eelmisele hooajale mängitakse Läänemere liiga rannajalgpalli meistrivõistlustest eraldi. Varasemalt kandus Eesti klubide omavaheliste Läänemere liiga mängude tulemus üle meistriliigasse, kuid tänavu ei mõjuta kahe liiga tulemused üksteist.

Võistlused koosnevad kaheringilisest turniirist, mis peetakse ühe- või kahepäevaste turniiridena vastavalt Eesti Rannajalgpalli Liidu poolt koostatud meistriliiga kalendrile. Läänemere liiga kohtumised peetakse kuupäevadel 5.–6. juuli, 10.–11. august ja 22.–23. august. Esimese etapi mängugraafik loositakse esmaspäeval, 23. juunil.