Kapten Paasoja jätkab Tartu Ülikoolis

32-aastane Paasoja sõlmis eelmise hooaja eel Tartu Ülikooliga nn 1+1 lepingu ehk lepingu esimese hooaja järel jäi mängijale valik kas lepingut pikendada või sellest lahti öelda.

Paasoja pikalt ei mõelnud. "Tartu on tõeline korvpallilinn. Kogukond fänne, kes otsustavate mängude ajal välja ilmus, on sellest hea näide. Samuti on Tartu puhul tegemist väga professionaalse klubiga, kus mängijate jaoks on kõik võimalused loodud," ütles kapten. "Kõik on tasemel. Pead lihtsalt ise mees olema ja endast sada protsenti andma."

Tartu Ülikool langes eelmisel hooajal Eesti-Läti ühisliigas konkurentsist veerandfinaalis, Eesti meistrivõistlustel pidas Tartu Ülikool maha kaks vinget seeriat, aga finaalis tuli otsustavas mängus tunnistada BC Kalev/Cramo paremust.

Paasoja mängis Eesti-Läti liigas 30 mängus ning kogus 29 minutiga keskmiselt 9,7 punkti, 3,6 resultatiivset söötu ning 3,3 lauapalli. Eesti meistriliigas viskas ta 14 mängus keskmiselt 13,5 punkti ning lisas sellele 3,9 lauapalli ja 2,6 korvisöötu. Lisaks mängib Paasoja vingelt kaitset, mõlemas liigas tegi ta keskmiselt mängus vähemalt ühe vaheltlõike.