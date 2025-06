Alex Reimann naaseb Spas Prantsuse Carrera Cup sarja

Tegemist on järjekordse peatükiga Reimanni tihedas 2025 võidusõiduhooajas, mille jooksul on ta muuhulgas juba edukalt osalenud GT Cup Europe, Porsche Supercup ning Carrera Cup Benelux sarjades.

Kuigi ajakava tihedus sundis vahele jätma PCCF hooaja teise etapi Dijonis, kinnitab EST1 Racingu tiimijuht Raimo Kulli, et see ei ole mõjutanud ei meeskonna ega Reimanni fookust. "See ei muuda meie lähenemist – läheme taas andma endast maksimumi," sõnas Kulli, rõhutades, et eesmärgiks on igal etapil maksimaalne tulemus, sõltumata eelnenud kalendrist.

Igal juhul on Reimannil motivatsiooni mitmel tasandil, et PCCF sarjas oma kiirus maksma panna – eriti selles valguses, et hooaja avaetapil Barcelonas jäi tiimi ja sõitja kontrolli alt väljas olnud kahe järjestikuse mootoririkke tõttu paljulubav kiirus realiseerimata. Nüüd on võimalus see tasa teha.

Reimanni jaoks ei ole väljakutsuval Spa rajal võistlemine mitte midagi uut – sel hooajal on ta juba mitmel korral sealsamas rajal võistelnud ning kogunud väärtuslikke kogemusi nii kuival kui ka keerulisemates oludes. GT Cup Europe Spa etapilt on Eesti talendil ette näidata ka kuu aega tagasi saavutatud poodium. See kogemus loob tugeva vundamendi ka eelolevaks võitluseks.

"Kilomeetreid on Spas all palju," tõdes Kulli, viidates piloodi kasvavale kindlustundele Belgia kuulsal ringrajal.

Ardennide mäestikus asuva Spa ilm võib tihti pakkuda üllatusi. Praeguste prognooside kohaselt võib meeskond seekord siiski valmistuda pigem kuivaks nädalavahetuseks.

"Õnneks selleks nädalavahetuseks vihma hetkel ei luba," lisas Kulli, kelle sõnul võimaldavad stabiilsemad olud keskenduda rohkem seadistusele ja puhtale sooritusele.

Viimased võistlused on toonud Reimannile poodiumi GT Cup Europe sarja Spa etapil, eduka debüüdi tipptasemeks oleval Porsche Supercupi Barcelona etapil ja vihmasõidu meistriklassi Carrera Cup Benelux sarja Zandvoorti etapil.

Seega suundub Eesti talent Spa'le selge sihiga – jätkata viimaste kuude jooksul üles ehitatud tugevat vormi, koguda väärtuslikke kogemusi ja kinnistada oma positsiooni Porsche sarjade tipus. Tiim on valmis andma endast parima ning hooaja käik viitab, et edu ei ole ainult eesmärk, vaid ka ootuspärane tulemus.