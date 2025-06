Tänak Kreeka ralli eel: kuumus mängib seal suurt rolli

Hyundai tiim saavutas kahel viimasel rallil järjestikused pjedestaalikohad, kui Ott Tänak saavutas Portugalis ja Sardiinias teise koha. Eelmise aasta Kreeka rallil võeti ajalooliselt kolmikvõit ning seda loodetakse ka sellel aastal korrata.

"Kreeka ralli on Portugali ja Sardiinia järel kolmas järjestikune raske ralli, kuid siiski eelnevatest väga erinev, Kreekas on laiemad teed. Viimase paari aasta jooksul pole see olnud väga raske ralli – mõned katsed kindlasti, aga see on ikkagi ajalooliselt väga nõudlik ralli. Kuna sel aastal nihkus etapp juunisse, hakkab kuumus suur rolli mängima nii meeskondadele kui ka autole," rääkis Tänak.

"Kuna hooaeg jõuab poole peale, on oluline, et võtaksime igast edaspidisest etapist maksimumi. Sardiinia ralli ei olnud selline, nagu me ootasime. Sellest hoolimata oleme keskendunud eesolevatele etappidele. Meie missioon meeskonnana on taas saavutada tugevaid tulemusi ja vähendada samal ajal meistrivõistluste edetabelis vahet," rääkis Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul.

Lisaks Tänakule ja Järveojale osalevad Kreeka rallil veel kaks eestlaste ekipaaži: WRC2 arvestuses teevad kaasa nii Georg Linnamäe - James Morgan (Toyota) kui Robert Virves - Jakko Viilo (Škoda).

Kreeka MM-ralli toimub 26.-29. juunini. Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.