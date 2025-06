Maidle ja Penasse piirdusid kvalifikatsiooniga, tipud mängivad nädalalõpus

Rannavõrkpallurid Karl Maidle ja Tobias Penasse osalesid Hiinas Qidongis toimunud Futures taseme MK-etapil, kus lepiti kaotusega kvalifikatsioonis. Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov ning Kusti Nõlvak koos hollandlasest paarilise Leon Luiniga löövad sel nädalalõpul kaasa aga Hollandis toimuval King of The Court turniiril, Heleene Hollas ja Liisa Remmelg MK-etapil Itaalias.

Maidle ja Penasse teenisid Hiinas toimunud turniiri kvalifikatsiooniks kolmanda, vastased Hollandist kuuenda asetuse. Eestlased, kes mängisid Hiinas juba teist MK-sarja kvalifikatsiooniturniiri, võitlesid visalt, ent paraku jäädi tulemusega 0:2 (19:21, 17:21) alla hollandlastele Max ja Sam van Stratenile ning põhiturniiri üks jäi ka sel korral meie meestele suletuks, vahendab volley.ee.

Hollandis Utrechtis algas vaatemänguline rannavõrkpalli võistlus King of The Court, kus osalevad Tiisaar ja Korotkov ning Nõlvak, kelle paariliseks on hollandlasest blokimängija Leon Luini.

Nõlvak ja Luini kuuluvad turniiril A-alagruppi, Tiisaar ja Korotkov võistevad B-alagrupis.

Eesti naiste esipaar Heleene Hollas ja Liisa Remmelg, kes teenisid möödunud nädalavahetusel Jurmala MK-etapilt pronksmedalid, võtavad osa Itaalias Messinas toimuvast Futures taseme MK-etapist. Turniiri teise asetusega Hollas ja Remmelg alustavad võistlust reedel otse põhiturniirilt.