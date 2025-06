Kaminski pronksimatšist: mõlemad võistkonnad olid väsinud

Eesti oli avaringis vaba, alistas seejärel Hispaania 34:20 ja veerandfinaalis ka olümpiapronks Poola 29:25. Siis kaotati aga Šveitsile 38:45, kusjuures Julia Beljajeva vastu sisse vahetatud Irina Embrich jäi oma minimatšis Pauline Brunnerile 2:10 alla. Eelnevalt juhtis Eesti 23:18, aga jäi siis 25:38 kaotusseisu, millest enam väljuda ei õnnestunud.

"Murdepunkt oli see suur kaotus, kui tegime vahetust ja tuli suur kaotus. See oli väga ootamatu. Sellest olukorrast oli juba pärast raske välja pääseda," kommenteeris Kaminski tõsiasja, et tuli leppida pronksimatšiga kohaliku naiskonna Itaalia vastu.

"Mõlemad võistkonnad olid väsinud ja mõlemale võistkonnale oli kaotus poolfinaalis päris valus, sest itaallannad ka lootsid enamat. Nad on kodus ja kindlasti nad tahtsid vehelda finaalis ja isegi võita. Neil oli see eesmärk."

Sellest hoolimata oli Eesti juhtimas 26:22, aga Alberta Santuccio suutis jõuda viigini ja lisatorke abil võita. "Viimane matš on selline, Itaalia vastu ja kodupublik. Stress ja kõik.. see on väga-väga raske," mõistis Kaminski.

Positiivsena tõi ta välja aga võidu veerandfinaalis Poola üle. "Poola on väga tugev. Okei, mitte selle koosseisuga, aga Poola on olümpiapronks," lausus peatreener.

"Nüüd hiljuti selle sama koosseisuga, mis nad olid siin, võitsid nad maailma karika etapi Hiinas. See, et me neid võitsime, näitab seda, et me võime kõiki võita. Varsti on MM."

Kõigepealt aga väike puhkus, siis aga minnakse Poolasse laagrisse, kus kohalise kõrval saab harjutada ka koos USA ja Saksamaa koondislastega.