Korvpalliliit jagas välja treeneri arengustipendiumid

Eesti Korvpalliliit teatas neljapäeval, et on määranud treeneri arengustipendiumi Heila Rosenfeldtile ja Kustas Põldojale.

Treeneri Arengustipendium on Eesti Korvpalliliidu poolt koostöös Alexela, G4S-i ja Ilmar Kullami Fondiga välja antav stipendium, teatas Eesti Korvpalliliit.

Tänavuse aasta stipendium finantseerib Heila Rosenfeldti ja Kustas Põldoja osalemist mainekal FIBA Europe Coaching Certificate (FECC) treenerite koolitusprogrammis U-16 noormeeste Euroopa Meistrivõistluste raames Thbilisis, Gruusias.

FECC programm on suunatud noortega tegelevatele treeneritele ning eesmärk on seeläbi tõsta Euroopa noortetreenerite ja korvpalli taset. 9 - 17. augustini Gruusias toimuv koolitus on esimene etapp kolmest ühe nädala pikkusest koolitusest kahe aasta jooksul, mis leiavad aset noormeeste Euroopa Meistrivõistluste raames.

Programm sisaldab lisaks koolitustele erinevaid töötubasid, arutelusid, kodutöid, mängude/mängijate vaatlemisi ja analüüsi.