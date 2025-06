Jabeur näitas Paolini vastu taset, Medvedev jõudis ümmarguse tähiseni

Jabeur näitas Berliini turniiril taset, kui loovutas itaallanna Jasmine Paolini vastu vaid neli geimi, realiseerides kindla 6:1, 6:3 võiduga edasipääsu veerandfinaali.

30-aastane Jabeur lõi Paolinile kaheksa ässa ja ei teinud ühtki topeltviga, itaallanna jäi ässata ja tegi ise kolm topeltviga. Jabeur realiseeris esimeselt servilt punkti lausa 83-protsendilise eduga (Paolini 51%) ning kasutas ära neli oma 16-st murdevõimalusest. Jabeur lõpetas lisaks nende kahe omavahelises seerias kolmemängulise kaotusteseeria.

Jabeur teenis ühtlasi oma esimese võidu esiviisikusse kuuluva mängija üle alates 2023. aastast, mil ta Wimbledoni slämmiturniiril finaali jõudis. Tuneeslanna on sel hooajal neli korda veerandfinaali jõudnud, kuid pole sealt seni edasipääsu taganud. Ta kohtub Diana Šnaideri (WTA 12.) ja Marketa Vondroušova (WTA 164.) vastasseisu võitjaga.

Venelane Daniil Medvedev jõudis Halles toimuval muruturniiril ümmarguse tähiseni, kui vormistas prantslase Quentin Halys' (ATP 48.) vastu 6:2, 7:5 võidu. Tegemist oli 29-aastase Medvedevi karjääri 400. võiduga ATP karusellis. "Raske on üht võitu valida, aga kõige parem oli vist Novaki alistamine US Openil. See on mu ainus slämmivõit, aga võiksin vabalt veel 20 võitu nimetada," sõnas Medvedev.

Medvedevile tuleb veerandfinaalis vastu ameeriklane Alex Michelsen (ATP 33.), kes lülitas 7:6 (5), 7:5 võiduga konkurentsist kreeklase Stefanos Tsitsipase (ATP 25.). Edasipääsu tagas ka maailma kolmas reket Alexander Zverev, kes alistas ameeriklase Marcos Gironi (ATP 43.) 6:2, 6:1. Zverev läheb teises ringis vastamisi itaallase Lorenzo Sonegoga (ATP 46.).