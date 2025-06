Grauberg Lepik aitas oma koduklubi Islandi karikasarjas poolfinaali

Islandi kõrgliigas mängiv Vestri lõi mõlemad väravad esiliiga keskmiku vastu esimesel poolajal, kui skoori tegid taanlane Gustav Kjeldsen ja serblane Vladimir Tufegdžic. Grauberg Lepik sekkus 70. minutil vahetusest. Vestri jõudis 2:0 võiduga poolfinaali, kus vastane on selgumisel, vahendab Soccernet.ee.

Tänavu talvel Vestriga liitunud endine Eesti noortekoondise ründaja Grauberg Lepik on Islandi kõrgliigas mänginud seitse, karikas kaks ja liigakarikas samuti kaks kohtumist. Kui liigas on väravasaldo avamata, siis nii karikas kui liigakarikas on eestlane skoorinud korra.

Vestri hooaeg jätkub 22. juunil, kui Islandi kõrgliigas minnakse vastamisi Hafnarfjorduriga. Vestri asub 12 meeskonna konkurentsis kolmandal ja Hafnarfjordur 11. kohal.