TÄNA | Kellest saab Eesti Jalgpalli Liidu järgmine president?

Eesti jalgpallikoondise pikaaegne kapten ning mitmes välismaises tippliigas mänginud Ragnar Klavan korraldas eelmise aasta detsembris pressikonverentsi, milles teatas, et tõmbab joone alla oma suurepärasele mängijakarjäärile ning kandideerib Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks.

Klavan hõikas toona välja, et tema eesmärk oleks tüürida Eesti jalgpall FIFA maailma edetabelis esimese 50 sekka ning järgnenud kuudel on Klavan ja tema laiahaardeline meeskond oma plaani järjest avalikustanud. Senisele presidendile on ette heidetud usaldus- ja finantsprobleeme ning plaani keskmes on treenerite töötasu tõstmine ja alaliidu moderniseerimine läbi digivõimaluste. Lisaks Klavanile kandideerivad EJL-i juhatusse näiteks Allar Jõks, Markus Hääl, Martin Herem, Martin Reim, Mihkel Aksalu ja Sandra Särav.

Klavan ja tema partnerid on olnud selle protsessi käigus võimalikult palju pildis, aga alates 2007. aastast Eesti Jalgpalli Liitu tüürinud Aivar Pohlak on valinud kardinaalselt erineva lahenduse ja ei ole tänavuste valimiste eel sisuliselt ühtegi kommentaari andnud.

Viis ametiaega alaliitu juhtinud Pohlak ütles pärast Klavani detsembrikuist pressikonverentsi, et võtab uut rivaali tõsiselt. Aprilli alguses selgus, et Pohlak valiti esimese eestlasena Euroopa alaliitude juhte koondavasse UEFA täitevkomiteesse, aga 62-aastane jalgpallijuht jäi ka pärast seda valimiste osas kidakeelseks.

Järgmise Eesti Jalgpalli Liidu presidendi valivad kõik 106 alaliidu liiget, võiduks on vaja absoluutset häälteenamust ehk üle poolte laekunud häälte. Eesti Jalgpalli Liidu üldkogu alustab neljapäeval kell 14, aga alaliit on andnud mõista, et presidendi valimisega läheb tõenäoliselt vähemalt kella 17-ni.