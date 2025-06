Eesti ja Walesi esindajad vahetasid teadmisi noortetöö arendamisest

Tegemist oli vastukülaskäiguga 2024. aastal toimunud Eesti delegatsiooni visiidile Walesi, kus tutvuti kohaliku akadeemiate litsentseerimissüsteemiga.

Walesi jalgpalliliidu riiklike akadeemiate juht Drew Sherman selgitas, et kahe riigi vaheline koostöö aitab paremini mõista, kuidas erinevates keskkondades mängijaid arendatakse. "Meil ​​on Eestiga märkimisväärseid sarnasusi, kuigi oleme klubide arvu poolest üsna erinevad. Meie klubide olukord on Euroopa konkurentsis üsna sarnane – nii sportliku taseme kui ka ressursside poolest. Just need sarnasused on võimaldanud meil jagada teadmisi, mida saab rakendada," rääkis Sherman.

Walesi noortetöö kvaliteediprojekt käivitati kolm aastat tagasi ning Shermani sõnul on selle keskmes tihe koostöö jalgpalliliidu ja klubide vahel. "Meie süsteem on väga koostööl põhinev – alaliit ei ütle klubidele, mida nad tegema peavad, ja samamoodi ei dikteeri klubid alaliidule, mis on neile parim. Tahame kõik Walesi jalgpallile parimat ning see ühine eesmärk on olnud väga oluline," selgitas ta.

Kolme aasta jooksul on Walesis tehtud mitmeid muudatusi, mis on sündinud praktilistest kogemustest. "Koht, kus me kolm aastat tagasi alustasime ja koht, kus oleme praegu, on väga erinevad. Oleme kiiresti õppinud valdkondadest, kus esines proovikive, oleme kohanenud ja mõned probleemid lahendanud," tõdes Sherman.

Olulise edasiminekuna tõi ta välja, et erinevad osapooled on hakanud nägema süsteemi tervikuna. "Üks suurimaid positiivseid muutusi on olnud see, et kõik – nii alaliit kui ka klubid – mõtlevad nüüd ühtemoodi. Me töötame kogu Walesi jalgpalli, mitte ühe konkreetse sidusrühma hüvanguks. Tean, et samasugune eesmärk on ka Eesti alaliidul ning loodetavasti tulevad sarnased tulemused, nagu meil on olnud nii lühikese aja jooksul Walesis."

Shermani sõnul oli nende jaoks oluline mitte ainult jagada teadmisi, vaid ka õppida Eesti senistest sammudest. "Viimaste päevade aruteludest on ilmnenud mitmeid valdkondi, mille kallal olete töötanud ja mida soovime Walesi kaasa võtta ja seal rakendada," sõnas ta.

Eriti tõstis ta esile Eesti lähenemist klubide nähtavusele. "Näiteks viis, kuidas te infot avalikult jagate – et laiem kogukond mõistaks iga klubi panust ning et hea töö, mida tehakse erinevates jalgpallikeskkondades, saaks tunnustatud." Samal ajal kiitis Sherman ka Eesti alaliidu oskust kohandada programmi vastavalt saadud kogemustele ja keerulisematele valdkondadele.

Sherman tõi välja, et noortetöö kvaliteediprogrammid nõuavad kannatlikkust. "Tulemus ei pruugi ilmneda kohe, vaid alles kümne või enama aasta pärast. Mõju rahvuskoondise tasandil ilmneb noortes alles siis, kui nad on täiskasvanud. Seega on kõige olulisem olla järjepidev, kannatlik ja pühendunud sellele, et tegutsetakse nende nimel, kes on jalgpalli jaoks kõige tähtsamad: lapsed ja mängijad," rääkis ta.

"Meil on väga hea meel, et saime Eestis viibida ja usume, et kahepoolne suhe, millele oleme aluse pannud, jätkub. On oluline, et jätkame oma tavade arendamist koostöös klubidega ning jagame parimaid praktikaid ka rahvusvahelisel tasandil," võttis Sherman oma mõtted kokku.

Eesti Jalgpalli Liit käivitas sel aastal noortetöö kvaliteedistandardi projekti, mille eesmärk on parandada klubides tehtavat noortetööd ning saada selge ülevaade Eesti jalgpallimaastikul toimuvast.